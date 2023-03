CNN

Een pre-Spaanse mummie, naar schatting tussen de 600 en 800 jaar oud, werd dit weekend door de Peruaanse politie ontdekt in een koeltas voor voedselbezorging.

De politie vertelde CNN dat de gemummificeerde stoffelijke resten zaterdagmiddag zijn gevonden bij drie mannen die aan het drinken waren in een verlaten park in de Peruaanse stad Puno.

“Een 26-jarige man had een bezorgtas bij zich met het opschrift ‘Pedidos Ya.’ Binnenin vonden ze een mummie,” vertelde senior agent Marco Antonio Ortega, die een woordvoerder is van de Nationale Politie van de regio Puno, aan CNN. Pedidos Ya is een Latijns-Amerikaanse app voor het bezorgen van eten.

Beelden van de ontdekking toonden de mummie in foetushouding in de rode bevallingszak.

De 26-jarige man, door persbureau Agence France-Presse geïdentificeerd als Julio Cesar Bermejo, zei dat hij de overblijfselen “Juanita” noemde toen hij met lokale media sprak, en beschreef ze als “als mijn spirituele vriendin”.

‘Thuis is ze in mijn kamer, ze slaapt bij mij. Ik zorg voor haar, ‘zei hij in een video, volgens AFP.

Het Peruaanse persbureau ANDINA meldde maandag dat de mummie in feite een volwassen man is en vermoedelijk afkomstig is uit het oostelijke deel van Puno.

Het is momenteel in bewaring bij het Ministerie van Cultuur, dat de mummie heeft geclassificeerd als een nationaal cultureel bezit.

Een regeringsfunctionaris vertelde dinsdag aan AFP dat Cesar Bermejo in detentie zal blijven terwijl onderzoekers de zaak onderzoeken.

Er zijn eerder verschillende mummies gevonden in Peru, waar honderden archeologische vindplaatsen te vinden zijn van verschillende beschavingen die zich voor en na het Inca-rijk ontwikkelden.

In 2021 werd door archeologen een mummie van naar schatting tussen de 800 en 1200 jaar oud opgegraven op een locatie nabij de hoofdstad van het land, Lima.