Diese Woche wird eine erschütternde Split-Screen-Realität in den Fokus rücken, die die großen amerikanischen Ambitionen auf internationaler Ebene inmitten der politischen Dysfunktion zu Hause hervorhebt.

Während die USA und China um Einfluss konkurrieren, unternehmen zwei Kabinettsmitglieder eine weitere Reise in den Indopazifik, eine Region mit wichtigen Marineknotenpunkten und Schifffahrtswegen: Es ist die 12 Und achte Reise dorthin für die Außen- und Verteidigungsminister.

Unterdessen greift die notorisch erbitterte Innenpolitik der USA im eigenen Land auf neuartige Weise auf internationale Themen über – mit Kämpfen um Abtreibung und LGBTQ-Themen, die alles von der Einstellung und Beförderung des US-Militärs bis hin zu diplomatischen Ernennungen und einem neuen Militärhaushalt zum Stillstand bringen.

Nachdem der Oberste Gerichtshof letzten Sommer den Zugang zu Abtreibungen eingeschränkt hatte, begann das Militär Finanzierung verlässt um dem Personal die Durchführung der Verfahren in Staaten zu ermöglichen, in denen die Wahlfreiheit befürwortet wird.

Dies veranlasste den republikanischen Senator Tommy Tuberville aus Alabama dazu Beginnen Sie mit dem systematischen Blockieren Militärische Bestätigungen des Senats.

Die USA streben den Aufbau von Allianzen in der indopazifischen Region an, einem Schwerpunkt ihrer Spannungen mit China, wie hier bei einer Militärübung zwischen den USA und den Philippinen in diesem Frühjahr zu sehen war. (Eloisa Lopez/Reuters)

Das Gleiche gilt für die US-Diplomatie: Fast drei Dutzend Ländern fehlt es US-Botschafter aufgrund einer Blockade im Senat, wo der Republikaner Rand Paul weitere Informationen darüber wünscht Ursprünge von COVID-19 .

Außerdem ein aktualisiertes Militärhaushalt wurde wegen der oben erwähnten Abtreibungsfrage sowie wegen Diversitätsinitiativen und geschlechtsspezifischer Pflege pausiert, die die Republikaner aus dem Pentagon-Haushalt streichen wollen.

US-Verbündete machen ihrem Frust Luft

Abgesehen davon musste US-Präsident Joe Biden kürzlich seine historische erste Reise zu einem pazifischen Inselstaat im Zentrum der USA absagen Machtkampf zwischen den USA und China ; Er war zurück in Washington, inmitten einer Kongresskrise Schuldenobergrenze .

Ein pazifischer Verbündeter war letzte Woche in Washington und erzählte von seinen früheren Frustrationen im Umgang mit dem politischen System der USA und sagte, es wecke Zweifel bei Amerikas Freunden.

Surangel Whipps, der Präsident von Palau, stellte fest, dass es gedauert habe acht Jahre dass der Kongress die dauerhafte Finanzierung für a bestätigt Sicherheits- und Wirtschaftspakt zwischen den beiden Ländern, mit denen sich Demokraten und Republikaner auseinandersetzten andere Probleme .

Palaus Präsident Surangel Whipps Jr., hier im Juni zu sehen, war diesen Monat in Washington. Er sagt, die Menschen in seiner Gegend seien besorgt über die US-Politik. (John Geddie/Reuters)

Whipps sagte einem Publikum in Washington auf einer Versammlung der Foundation for Defense of Democracies, dass Palau ein vorbildlicher Verbündeter der USA sei – das Land habe Pläne für ein chinesisches Casino neben einem US-Radarstandort blockiert und wolle die Huawei-Mobilfunkinfrastruktur des Landes zerstören und ersetzen.

Aber da der Pakt zwischen den USA und Palau erneut zur Erneuerung ansteht, sagte Whipps, er hoffe, eine Wiederholung des letzten Mals zu vermeiden.

„Wenn die Beziehung so wichtig ist, muss man es zeigen“, sagte er dem Publikum und wies darauf hin, dass die Verbündeten nicht wollen, dass die USA so sehr in die Innenpolitik verwickelt werden, dass sie internationale Verantwortung ignorieren.

„Weil ich denke, dass es das ist, was unsere Leute zu Hause manchmal fürchten – wissen Sie, wir sehen, wie gespalten (Capitol) Hill ist.“

Um mehr Informationen über die Ursprünge von COVID-19 zu erhalten, hat US-Senator Rand Paul alle Bestätigungen für hochrangige US-Diplomatenposten ausgesetzt. (Jonathan Ernst/Reuters)

Politische Polarisierung ist nicht nur schlecht. Eine solide Debatte kann das Risiko von Gruppendenken und damit verbundenen Fehlern verringern und ist Teil dessen, was Demokratien widerstandsfähig macht.

Vor Generationen, Politikwissenschaftler beschwerte sich über das gegenteilige Problem: dass die politischen Parteien in den USA zu ähnlich waren und sich zu sehr einig waren.

Aber mehrere Wissenschaftler, die das Zusammenspiel zwischen Innen- und Außenpolitik untersuchen, sagen, dass die USA weit über das gesunde Niveau hinausgekommen sind.

„Ich denke, es ist ein großes Problem“, sagte Jordan Tama, der sich an der American University auf Innen- und Außenpolitik spezialisiert hat.

„Wir schießen uns selbst ins Bein – wir setzen keine wichtigen Beamten der nationalen Sicherheit ein … Das ist besorgniserregend.“

US-Außenminister Antony Blinken, der während einer Medienkonferenz am 14. Juli zu sehen war, unternimmt seine zwölfte Reise in die Indopazifik-Region, ein Gebiet, auf das sich die USA immer stärker konzentrieren. (Ajeng Dinar Ulfiana/Reuters)

Der Streit in der Außenpolitik ist nichts Neues

Eine andere Art der Polarisierung betrifft inhaltliche Meinungsverschiedenheiten in der Außenpolitik, die dazu führen, dass die USA bei bestimmten Richtlinien von einer Regierung zur nächsten schwanken.

Das Pariser Klimaabkommen, das Atomabkommen mit dem Iran und das Handelsabkommen über die Transpazifische Partnerschaft zum Beispiel waren allesamt Maßnahmen, die unter Barack Obama verabschiedet und unter Donald Trump aufgehoben wurden. Teilweise werden sie nun unter Biden erneuert.

Ein Wissenschaftler für internationale Beziehungen scherzte, dass dies der Grund sei, warum Außenminister Antony Blinken zwölf Reisen in den Indopazifik unternommen habe – und wahrscheinlich noch zwölf weitere unternehmen müsse.

Peter Trubowitz sagte, der Welt sei schwindelig, wenn sie versuche, diesen Zickzackkursen der US-Außenpolitik zu folgen und herauszufinden, ob die aktuellen Positionen des Landes stimmten wird die nächste Wahl überleben .

„Amerikas Verbündete müssen beruhigt werden“, sagte Trubowitz, ein Amerikaner und Direktor des auf die USA ausgerichteten Phelan Centre an der London School of Economics.

„Einer der Gründe, warum sie beruhigt werden müssen, ist, dass die Vereinigten Staaten so stark polarisiert sind.“

An der Clemson University in South Carolina hat der Politikwissenschaftler Jeffrey Peake versucht, einen Grund dafür herauszufinden: einen Rückgang der Häufigkeit internationaler Verträge der USA.

Peake zählt, dass zwischen dem Zweiten Weltkrieg und der Präsidentschaft von George W. Bush durchschnittlich 16 Verträge pro Jahr dem US-Senat zur Genehmigung vorgelegt wurden. Unter Obama sank dieser Wert auf vier pro Jahr.

Während der letzten beiden Präsidentschaften ist sie auf eine pro Jahr zurückgegangen.

Weil es immer schwieriger geworden sei, einen Vertrag durch den Kongress zu bringen, unterzeichnen Präsidenten laut Peake einfach Vereinbarungen, die nicht gesetzlich verankert sind, was es für einen Nachfolger einfacher macht, sie einfach aufzukündigen. So wie Trump es zum Beispiel mit dem Klimaabkommen getan hat.

Außenpolitische Lähmungen gab es schon früher. Als der Linke Woodrow Wilson 1919 versuchte, den Völkerbund zu gründen, blockierte der US-Senat die amerikanische Beteiligung. Einige Analysten sagen, das derzeitige Ausmaß der Parteilichkeit sei beispiellos, seit die USA zu einer globalen Supermacht geworden seien. (Reuters)

Globale Auswirkungen

Laut Peake haben solche Maßnahmen große globale Auswirkungen. „Ohne die USA an Bord geht die Welt den Klimawandel nicht wirklich an.“

Und erbitterte Meinungsverschiedenheiten über internationale Angelegenheiten sind nicht neu. Ein berühmtes Beispiel aus dem Jahr 1919 ist der US-Senat abgelehnt Woodrow Wilsons Plan für Vorläufer der Vereinten Nationen ; Die Idee ruhte weitere drei Jahrzehnte lang, während eines weiteren Weltkriegs.

Der Senat lehnte später die UN ab Völkermordkonvention seit vier Jahrzehnten, Rüstungskontrolle Verträge und verschiedene Klimaabkommen . Die Kammer hat auch häufig Termine aufgrund von Streitigkeiten blockiert.

Aber Peake sagt, dass es sich bei dem, was gerade in Washington passiert, nicht um eine außenpolitische Meinungsverschiedenheit handelt – es geht darum, dass die Außenpolitik zur Geisel innenpolitischer Streitigkeiten wird.

Und es hat getrennte Blockaden hochrangiger militärischer und hochrangiger diplomatischer Bestätigungen ausgelöst.

Der frühere Fußballtrainer Tommy Tuberville, jetzt US-Senator für Alabama, sagt, dass eine Politik zur Finanzierung von Abtreibungen für Militärangehörige keiner rechtlichen Grundlage entbehrt. Deshalb hat er eine Blockade gegen hochrangige militärische Positionen eingeleitet, in der Hoffnung, eine Umkehr dieser Politik zu erzwingen. (Evelyn Hockstein/Reuters)

„Das ist nichts, was man normalerweise in der US-Geschichte sieht“, sagte Peake und wies darauf hin, dass die Wähler in Alabama in normalen Zeiten Tuberville für die Blockierung der Bestätigungen bestrafen würden.

Da die USA so polarisiert sind, ist es vielmehr wahrscheinlich, dass sie ihn dafür belohnen, dass er sich gegen die Demokraten durchgesetzt hat.

Die Vorteile einer chaotischen Debatte

Es gibt in der Geschichte der USA viele Beispiele, bei denen ein wenig mehr Argumentation hilfreich gewesen wäre.

Im Jahr 2003 zum Beispiel gab es wenig Widerstand gegen den Irak-Krieg im Kongress. Oder der McCarthyismus und der Rote Schrecken der 1950er Jahre, begünstigt durch parteiübergreifendes Gruppendenken.

Der katastrophale Krieg in Vietnam ist ein weiteres Beispiel. Im Jahr 1964, nach nur 40 Minuten Debatte stimmte der Kongress dafür, sein militärisches Engagement in Vietnam zu verstärken – das Repräsentantenhaus stimmte mit 416 zu 0 und der Senat mit 88 zu 2.

„Überparteilichkeit ist kein Allheilmittel“, sagte Trubowitz. „Zu viel von allem kann eine schlechte Sache sein.“

In der Geschichte der USA gibt es viele Beispiele, in denen eine lebhafte Debatte hilfreich gewesen wäre. Auch während des Vietnamkriegs, als die USA nach fast keiner Diskussion und einem 416-0-Votum im Kongress für eine Ausweitung ihrer Militäreinsätze stimmten. (Reuters)

Jim Carafano, ein nationaler Sicherheitsanalyst, der im Übergangsteam des Präsidenten von Donald Trump tätig war und über einen langen militärischen und historischen Hintergrund verfügt, sagte, die unbesetzten Positionen seien nicht ideal.

„Es ist problematisch“, sagte Carafano über die offenen Stellen im Militär, die seiner Meinung nach zu Unannehmlichkeiten und Planungsproblemen führen, aber er glaubt nicht, dass sie schwächend sind. Außerdem gebe es kein Beispiel für eine dringende Auslandskrise, bei der die USA am Handeln gehindert worden seien.

„Lähmt es den (amerikanischen) Riesen, wissen Sie, und fesselt es uns wie Gulliver mit den Liliputanern? Das sehe ich nicht.“

Sein Fazit: Die Demokratie ist widerstandsfähig.

Die derzeitigen Blockaden werden sich laut Carafano irgendwann auflösen, die Wahlkoalitionen werden irgendwann eine ihrer transformativen Neuausrichtungen durchlaufen und die Parteien werden anders aussehen.

Diese Ansicht ist so alt wie die amerikanische Geschichte.

Als er zu Beginn der Republik die USA besuchte, besuchte der französische Schriftsteller Alexis de Tocqueville bemerkte Diese autokratische Herrschaft scheint stabil zu sein – bis sie es nicht mehr ist. Die Demokratie, schrieb er, sehe chaotisch aus, sei aber robust.

Andererseits, er schrieb auch dass Demokratien schlecht im Umgang mit auswärtigen Angelegenheiten sind.

Jetzt scheinen die USA, die selbsternannte älteste Demokratie der Welt, entschlossen zu sein, beide Theorien gleichzeitig zu testen und sich großen ausländischen Herausforderungen zu stellen, während es im Haushalt so viele Streitereien gibt.