Personal Knappheit – Ärztemangel führte zu Engpass im LKH Bregenz

Das Fehlen medizinischen Personals hat im Landeskrankenhaus Bregenz die Abteilungen für Innere Medizin und die Unfallsurgerie and ihre Kapazitätsgren. Andere Abteilungen en Häuser moeten einspringen. Eine long-fristige Lösung soll eine enge Vernetzung mit dem Spital in Hohenems bringen.

Het heeft een persoonlijk karakter gehad. Diesen Satz hat man in den vergangenen Monaten immer wieder aus dem Gesundheitssystem gehört. Im Landeskrankenhaus (LKH) Bregenz hat der Medizinermangel nun zu een deutlichen Engpass geführt. De ongeremde Zulauf in de Ambulanzen der Interne Abteilung en der Unfallsurgery tat sein Übriges. „Kurzfristig mussten wir am LKH Bregenz neue Wege finden, um diesen Engpass überbrücken zu können“, sagte Primar Günter Höfle, Chefarzt des LKH Hohenems und häuserübergrefender Leiter der Abteilungen für Innere Medizin in Bregenz und Hohenems, am Dienstag in Bregenz.Ärzte a usANDEREN Abteilungen halfen ausSchließlich seien Mediziner ausOTHERS Abteilungen en Häusern sowie aus dem niedergelassenen Bereich eingesprungen, „um die Situation zu entspannen“. Of het nu gaat om zwart, als het om een ​​bepaalde situatie gaat, „eine adäquate Besetzung“ om te vinden, aber selbst dem Primar ist klar, dass eine derartige Situation nicht dauerhaft aufrechtzuerhalten is.Mittlerweile soll sich die Low etwas entspannt haben, teilten die Verantwortlichen mit. In juni zijn drie nieuwe Kaderärzte zum Team in Bregenz dazugestoßen en im Laufe des Jahres sollen noch weitere Mediziner die „Innere“ verstärken. Die soll für mehr Flexibilität en Stabilität im Personalbereich soorgen. Erste Schritte waren neben dem Doppelprimariat die Zusammenlegung der Pflege- und Verwaltungsdirektion both Häuser. „I’m Moment sind all Pflegestellen besetzt.“ Bleibt aber noch das Problem der Ambulanzen om te klaren. „Two Drittel der Patients in der Spitalsambulanz müssten eigentlich zum Hausarzt“, bekritiseert Gerald Fleisch, directeur van het Krankenhaus-Betriebsgesellschaft.

