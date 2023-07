Die Ampelregierung wackelt wild, die Autorität der Kanzlerin schwindet, SPD-Ministerpräsidenten schlagen Alarm. Die ersten Sozialdemokraten flüstern, dass der Kanzler möglicherweise ausgewechselt werden muss. Mit Verteidigungsminister Pistorius stünde eine beliebte Alternative zur Verfügung – spätestens als Kandidat für die Wahl 2025.

Die Stimmung in der Ampelregierung ist nicht schlecht, sie ist furchtbar. Zu Beginn der parlamentarischen Sommerpause reden die Koalitionsabgeordneten ihrer Regierung meist einvernehmlich entgegen. Nicht so bei der Ampelregierung. Grüne und liberale Regierungsvertreter schimpfen derzeit offen aufeinander, und nicht einmal brave SPD-Hinterbänkler finden mitten in der Legislaturperiode lobende Worte. Die Regierung schwankt und die Verantwortlichen beschweren sich lautstark darüber. Die Umfragewerte für SPD, FDP und Grüne sind katastrophal, während die AfD historische Höchststände erlebt. Noch nie hatte eine Kanzlerpartei so schlechte Werte – und Kanzler Olaf Scholz selbst gerät zunehmend in die Kritik.

Am Wochenende drei SPD-Ministerpräsidenten kritisierten plötzlich öffentlich die Arbeit der Scholz-Regierung. Das Heizungsgesetz hat der Ampelregierung im Land das Rückgrat gebrochen. Die Menschen seien „höchst unzufrieden“ – das helfe am Ende nur der AfD, so die Ministerpräsidenten Weil, Schwesig und Woidke – und ihre Kritik betreffe auch Genosse Scholz.

Der Donnerschlag der Ministerpräsidenten signalisiert, dass die Nervosität in der SPD wächst. Nicht nur die Umfragen sind miserabel, die Partei verliert mit dieser Regierung und dieser Kanzlerin auch eine Wahl nach der anderen. Das ehemalige SPD-Herzland Nordrhein-Westfalen ist an Schwarz-Grün verloren gegangen, auch im traditionell linken Berlin musste die CDU die Landesregierung belassen – wie jetzt in einer großstädtischen SPD-Herzkammer. In Mannheim verlor die SPD zum ersten Mal seit 50 Jahren die Macht.

Offene Kritik an den roten Souveränen

In der SPD wächst die Sorge, auch bei den kommenden Landtagswahlen in Bayern und Hessen unterzugehen. In Bayern rutschte die SPD in ersten Umfragen sogar unter die Demütigungsmarke von 10 Prozent. Und in Hessen ist es Innenministerin Nancy Faeser noch nicht gelungen, ihren Bonus als Bundesministerin dazu zu nutzen, ihr Umfragedefizit gegenüber Ministerpräsident Boris Rhein zu verringern.

Der Druck innerhalb der Partei ist so groß, dass nun auch Olaf Scholz offen befragt wird. Er wirkt „machtlos und passiv“, die Regierung entgleitet ihm, in der Bevölkerung entsteht der Eindruck eines „Übergangskanzlers“. Zudem drohen Scholz möglicherweise neue, peinliche Enthüllungen im Cum-Ex-Skandal. Da Scholz ohnehin keinen tiefen Rückhalt in der SPD hat, ist bei den Sozialdemokraten zuletzt das Wort „Kanzlertausch“ zu hören. Der Gedanke einiger Genossen: Lieber die Führung in der Mitte der Legislatur austauschen, um die Wahlchancen in den Bundesländern, bei der Europawahl 2024 und bei der kommenden Bundestagswahl 2025 zu erhöhen.

Gerüchte über die Kanzlerwechsel-Aktion gibt es auch, weil es aus Sicht der SPD einen vermeintlichen „Kanzler in Reserve“ gibt. Verteidigungsminister Boris Pistorius ist der Shootingstar der Regierung. Umfragen zeigen ihn sogar als beliebtesten Politiker Deutschlands. Inmitten der Ampel-Misere ist Pistorius auch einer der wenigen Menschen, die im Forsa-Politiker-Ranking weiter aufsteigen: Aktuell liegt der SPD-Politiker dort bei 59 Punkten, ein Plus von drei Punkten im Vergleich zur letzten Umfrage im April.

Ein Wiedergänger von Schily

Pistorius verkörpert in vielerlei Hinsicht das genaue Gegenteil von Olaf Scholz. Wo die Kanzlerin zögerlich wirkt, zeigt sich die Verteidigungsministerin energisch. Während der eine oft nebulös und bürokratisch fabuliert, spricht der andere gerne sachliche, geradlinige Klartexte. Während Scholz introvertiert den Blick senkt, umarmt Pistorius sein jeweiliges Publikum. Wer die beiden unwissentlich nebeneinander erlebte, würde immer darauf wetten, dass Pistorius der Kanzler und Scholz der Staatssekretär war.

Pistorius hat in der SPD einige Unterstützung, auch an der Spitze. Parteivorsitzender Lars Klingbeil gilt als Pate von Pistorius. Klingbeil hätte selbst das Amt des Verteidigungsministers übernehmen können, doch lieber rief er seinen Landsmann und Vertrauten aus Niedersachsen an. Im Ernstfall konnte sich Pistorius auf Klingbeils Rückendeckung aus der niedersächsischen Seilschaft verlassen.

Pistorius war zehn Jahre lang niedersächsischer Innenminister, davor war er sieben Jahre lang Oberbürgermeister von Osnabrück. Die hohe Führungserfahrung lässt ihn mitunter wie einen Wiedergänger von Otto Schily wirken. Wie Schily strahlte auch Pistorius von seinem Amtsantritt an Macht und Kompetenz aus. Und auch der Wunsch, das Amt offensiv mitzugestalten.

Auch der Führungsstil von Pistorius unterscheidet sich stark von dem von Scholz. Pistorius liebte es, sich unter seine Angestellten, Soldaten und Generäle zu mischen. Gleichzeitig leistet er entscheidende Personalarbeit und wechselt sogar mächtige Köpfe bis zum Posten des Generalinspekteurs. Während Scholz überlegt und zurückhaltend agiert, entscheidet Pistorius demonstrativ schnell und zögert nicht. Kurzum: Er verkörpert Autorität und wirkt oft wie ein General der Macht.

Ein Pistorius putzt nicht

Die Rolle des Reservekanzlers wird zunehmend zu einer eigenständigen Denkfigur. Es gibt bereits einige Umfragen dazu. Laut der ARD-Politbarometer-Umfrage trauen bereits 34 Prozent der Deutschen Pistorius die Kanzlerschaft zu. Aber auch aus der SPD ist zu hören, dass Pistorius niemals auf eigene Faust ein Amt anstreben würde – etwa mit einer Intrige. Für die Kanzlerwechsel-Kampagne bräuchte es eine weitere Verschärfung der Ampelkrise oder neue Enthüllungen im Cum-Ex-Skandal, sodass der Personalwechsel unausweichlich erscheinen würde.

Sollten sich die Umfragewerte für Scholz und die SPD nicht grundsätzlich verbessern, wird natürlich auch die Personaldebatte mit Blick auf den Bundestagswahlkampf 2025 auf der Tagesordnung stehen. Sollte Pistorius bis dahin so beliebt bleiben und die SPD 2025 als deutlich besserer SPD-Kanzlerkandidat erscheinen, könnte die Partei auch Olaf Scholz dazu drängen, nicht freiwillig eine zweite Amtszeit anzustreben. Die Kanzlertauschaktion wäre dann nur noch ein Kandidatentausch. Das Ergebnis wäre dasselbe: Pistorius ist Reservekanzler.