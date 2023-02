Person der Woche: Kai Wegner: Dieser Mann könnte für einen sensationellen CDU-Sieg in Berlin sorgen

Jahrzehntelang sah die CDU im roten Berlin kein Land. Doch nun signalisieren die Umfragen einen Überraschungssieg der Christdemokraten. Wer ist der Mann hinter der politischen Sensation? Und warum schlägt die Stimmung in Berlin um?

In Berlin droht ein politisches Erdbeben. Am kommenden Sonntag dürften laut neuen Umfragen weder die SPD noch die Linke oder die Grünen die stärkste Partei in der traditionell linken Hauptstadt werden. Die Meinungsforscher prognostizieren der CDU ein starkes Comeback und den Spitzenplatz. Laut der jüngsten Forsa-Umfrage liegt die CDU mit 26 Prozent satte 9 Prozentpunkte vor der seit über 20 Jahren regierenden SPD. Für Bürgermeisterin Franziska Giffey wäre das ein Desaster – für ihren in Deutschland weitgehend unbekannten Herausforderer Kai Wegner wäre es aber ein Überraschungscoup.

Für den Stimmungsumschwung gibt es vier Gründe.

Erste der rot-rot-grüne Senat ist sehr unbeliebt. Drei Viertel der Berliner sind derzeit von ihrer Regierung enttäuscht. Wie eine Forsa-Umfrage zeigt, sind bis zu 90 Prozent der Befragten unzufrieden mit der Arbeit der Verwaltung und mit der Wohn-, Schul- oder Verkehrssituation in der Stadt. Die Wahl droht damit zu einer Erinnerungswahl zu werden. Allein die Notwendigkeit, die Wahl zu wiederholen, ist zum Leuchtfeuer einer schlechten Stadtverwaltung geworden, der allerlei Missstände angelastet werden, von den Schulen des Landes Berlin bis hin zu grotesken Wartezeiten auf Ämter.

Die Probleme der Integrationspolitik eskalierten während der Silvesterkrawalle, die umstrittene Verkehrspolitik gipfelte in einem vermeintlichen Parkplatzraub. Die SPD zeigt deutliche Verschleißerscheinungen der Regierungsjahre, die Grünen einen ideologischen Überschwang, der ein besseres Wahlergebnis unwahrscheinlich macht. Die Berliner Grünen fordern trotz enormer Sicherheitsprobleme eine radikale Halbierung der Parkplätze in der Hauptstadt und eine Reduzierung der Polizeikontrollen, um „Diskriminierung und Racial Profiling“ zu verhindern.

Zweitens Die Berliner CDU führt einen frechen, modernen Großstadtwahlkampf. Lange Jahre wirkte die CDU in Berlin entweder engstirnig in Spandau oder distanziert in Dahlem-Rothos. Nun aber kommt sie der breiten Sehnsucht der Stadt nach einer funktionierenden, normalen, bürgerfreundlichen Regierung entgegen. „Berlin, du musst endlich funktionieren“ und „Berlin feiern, Senat feuern“ sind die zentralen Parolen, mit denen die Union der Umbruchstimmung begegnet. Die CDU bedient sich in diesem Wahlkampf eines bisher von Liberalen, Piraten und Grünen dominierten Repertoires an cleverem Guerilla-Marketing. So hat sich die Berliner CDU beispielsweise die Webseiten der Grünen und der FDP mit ihren zentralen Wahlkampfslogans vorbehalten.

Auf der entsprechenden Wahlkampfseite der Berliner Grünen ist auf einem Parkplatz ein Fahrrad zu sehen – und der Schriftzug: „Diese Domain wurde abgestellt.“ Auf einem Transparent steht: „Echt blöd, wenn der Platz gesperrt ist, oder?“ Auch die CDU hat die Website der Berliner FDP mit ihrem zentralen Slogan „Lasst uns wieder wählen“ reserviert.“ In beiden Fällen bot die CDU Domain zurück aus.“ Eine Spende für die Erkältungshilfe wäre toll. Deal?“ Die CDU wagte plötzlich auch polarisierende Wahlplakate, etwa mit dem vieldeutigen Text: „Was Kriminelle bald öfter hören werden: Haftbefehl.“ Die CDU in Berlin hat sogar die traditionellen Parteifarben verlassen und stattdessen kurzerhand ein modernes Türkis etabliert für das eigene Branding.

Dritte Rückenwind verspürt die CDU in Berlin auch aus bundespolitischer Sicht. Die Ampelregierung hat derzeit schlechte Umfragewerte, während die CDU unter Friedrich Merz im Aufwind ist. Nach Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen könnte die CDU nun einen dritten Wahlsieg verbuchen. Für Merz wäre ein Erfolg in Berlin von großer symbolischer Bedeutung, denn dann hätte seine CDU nicht nur im größten Bundesland, sondern sogar in der für den Mittelstand schwierigsten Metropole gewonnen. Die Rückkehr der Union als mit Abstand stärkste politische Kraft in Deutschland würde von einem Wahlsieg in Berlin gekrönt. Auch deshalb wagt sich Merz geradewegs ins Bürgerhaus Gropiusstadt in Neukölln, wo die CDU bei der letzten Bundestagswahl nur 16,6 Prozent erreichen konnte, und muss als Rassist beschimpft werden, wenn er im Zusammenhang mit Auschwitz sagt Gedenken, dass er stolz auf „die Geschichte unseres Landes“ ist.

Und vierte Da ist Kai Wegner. Der 50-jährige Spandau ist der klassische Fall des unterschätzten „Kai who?“. Er sieht aus wie Walter Momper (der zur Zeit der Wende amtierende SPD-Bürgermeister mit rotem Kopftuch) und ist der einzige gebürtige Berliner unter den drei Kandidaten mit Aussicht auf den Posten im Roten Rathaus. Er gilt als harter, hochbelastbarer Mann von der Basis, der auch im Schneesturm vor dem Einrichtungshaus am Wahlkampfstand stehen bleibt. Wegen seiner Bodenständigkeit nennt ihn die „Berliner Zeitung“ den „König der Kieze“. In Berlin macht der Witz über den Basis-Wegner die Runde, dass er nicht nur jeden Mülleimer persönlich kennt, sondern im Grunde nur Currywurst, Hoppel-Poppel und Berliner Kindl isst. Viele seiner Kritiker halten Wegner für einen Kleinbürger, dessen Horizont kaum über die Havel hinausreicht. Wegner macht daraus eine Stärke und positioniert sich als Mann mit gesundem Menschenverstand gegen die abgehobenen linken Eliten.

Er argumentiert systematisch aus einer gesellschaftspolitischen Perspektive der kleinen Leute. Höhere Parkgebühren belasten kleine Einkommen, hohe Ökosteuern und Energiepreise, eine falsche Mietpolitik – immer sind es die Bürger, die den Preis für ideologische Fehler in der Politik zahlen müssen. Eigentlich gehört Wegner zum konservativen Flügel der CDU – er war für Merz und Söder, aber gegen Laschet – er ist ein Law-and-Order-Konservativer in der Tradition des legendären Hardliner-Innensenators Heinrich Lummer. Aber in der Sozialpolitik ist er großstadtliberal und stark in der Sozialpolitik engagiert.

Aufgewachsen als Sohn einer Verkäuferin und eines Bauarbeiters in einer Spandauer Ecke (Hakenfelde), wo die Reichen selten hingehen. Er sei „in liebevollen Verhältnissen aufgewachsen“, sagt er selbst. Die Familie hatte nicht viel Geld, aber es reichte. Bis eines Tages eine Mieterhöhung kam und man umziehen musste. Laut Wegner hatte diese Erfahrung einen tiefgreifenden Einfluss auf ihn. „Ich weiß, wie sich die Leute fühlen, wenn die Mieten steigen, die Angst haben, sie können es sich nicht mehr leisten“, sagt er und trifft damit einen Nerv in einer Stadt mit gescheiterter Mietpreisbremse. Kurzum: „Kai wer“ könnte am Sonntag wie Kai siegreich aus der Berliner Kiste springen.