Aanstaande dinsdag staan ​​drie journalisten van een van de laatst overgebleven onafhankelijke mediabronnen van Egypte terecht. Mada Masr is een van Egypte’s – zo niet, van de meest prominente onafhankelijke verkooppunten in het Midden-Oosten, bekend om zijn onderzoeksrapporten. Rechtengroepen en activisten zien het proces als de zoveelste poging van de Egyptische regering om haar critici de mond te snoeren.

“We weten niet echt wat we kunnen verwachten”, zei Mada Masr-hoofdredacteur Lina Attalah vrijdag tegen DW. De betrokken teamleden zijn “kalm en kalm, maar duidelijk bezorgd”, voegde ze eraan toe. “Als journalisten houden we er niet van om zelf het verhaal te zijn. En zelfs voordat er een vonnis is, hoe streng ook, haalt dit ons weg van ons werk in de redactiekamer”, zei ze, erop wijzend dat de zaak werd gehoord in een rechtszaal op drie uur rijden van Caïro, waar Mada Masr is gevestigd. “We willen gewoon ons werk kunnen doen.”

Rechtzaak volgde op klachten tegen journalisten

De zaak begon afgelopen september nadat Mada Masr een verhaal had gepubliceerd over corruptie in de lokale Nation’s Future Party. De partij steunt de huidige leider van Egypte, president Abdel-Fattah el-Sissi, een gepensioneerde militaire officier die betrokken was bij een militaire staatsgreep in 2013 waarbij de democratisch gekozen functionarissen van het land uit de macht werden gezet. In 2014 werd hij voorzitter.

Gepubliceerd in augustus, het verhaal van Mada Masr beweerde dat leden van de Nation’s Future Party betrokken waren bij “grof financieel wangedrag” in een staatscorruptiezaak. Na honderden klachten van partijleden en loyalisten brachten Egyptische aanklagers vier Mada Masr-journalisten binnen voor ondervraging.

Attalah en drie van de auteurs van het artikel – Rana Mamdouh, Sara Seif Eddin en Beesan Kassab – werden beschuldigd van laster en laster van leden van de Nation’s Future Party. Na verhoor werd de volledig vrouwelijke groep op borgtocht vrijgelaten.

Kort daarna werd Attalah beschuldigd van het starten van een website zonder licentie. Dit ondanks het feit dat, zoals Attalah heeft opgemerkt, het verkooppunt sinds 2018 tevergeefs heeft geprobeerd een vergunning te verkrijgen zonder enige reactie van de relevante autoriteiten. Volgens de Egyptische wet moeten regelgevende instanties contact opnemen met een aanvrager als hun vergunning wordt afgewezen.

‘Zeer bezorgd’ over het proces van volgende week

“De regering van El-Sissi heeft geen moeite gespaard om (Mada Masr) het zwijgen op te leggen”, vertelde Jonathan Dagher, hoofd van de Midden-Oostendesk bij de mediarechtenorganisatie Reporters Without Borders, of RSF, aan DW. “De journalisten van Mada Masr hadden in de eerste plaats nooit mogen worden ondervraagd, ze hadden nooit mogen worden gearresteerd en ze zouden zeker niet moeten worden aangeklaagd voor het doen van hun werk om het publiek te informeren.”

Dagher voegde eraan toe dat RSF zich grote zorgen maakte over de uitkomst van het proces volgende week. Als ze schuldig worden bevonden, kunnen de journalisten worden veroordeeld tot maximaal twee jaar gevangenisstraf en boetes tot 300.000 Egyptische pond ($ 9.763, € 9.192).

“Het is ook belangrijk op te merken dat processen tegen journalisten in Egypte meestal niet voldoen aan (internationale) rechtsnormen”, zei Dagher. “Daarom zitten er momenteel 25 journalisten achter de tralies in Egypte. Hoewel velen van hen in voorlopige hechtenis zitten, zijn er verschillende veroordeeld in gepolitiseerde processen en vervolgens schuldig bevonden aan belachelijke beschuldigingen.”

Egypte staat momenteel op plaats 168 van de 180 onderzochte landen in de jaarlijkse persvrijheidsindex van RSF. Gerangschikt op plaats 158 in 2013, is Egypte de afgelopen tien jaar langzaam gedaald in de ranglijst van RSF tot het nu bijna historische dieptepunt.

“Vrijwel alle media staan ​​onder directe controle van de staat, van de geheime diensten of van een handvol miljonairzakenlieden met invloed in heersende kringen”, stelt het dossier van de RSF uit 2022 over Egypte. . “Onafhankelijke media worden gecensureerd en zijn het doelwit van aanklagers. … Verkooppunten die weigeren zich aan censuur te onderwerpen, worden geblokkeerd, zoals in het geval van de onafhankelijke nieuwssite Mada Masr, die sinds 2017 niet toegankelijk is in Egypte.”

Mada Masr is doorgegaan met het publiceren van verhalen via andere kanalen en via sociale media. Het is nog steeds toegankelijk met virtuele particuliere netwerksoftware.

Slechts een van de vele van dergelijke gevallen

Hossam Baghat, uitvoerend directeur van de mensenrechtenorganisatie Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) zei dat dit proces de laatste was van talloze recente vormen van gerechtelijke intimidatie.

De activist en journalist is vervolgd op grond van een aantal van dezelfde beperkende wetten die volgende week zullen worden toegepast in de Mada Masr-rechtszaak. Sinds 2016 mag hij het land niet verlaten. De EIPR wordt momenteel geconfronteerd met drie strafrechtelijke vervolgingen, zei hij.

Abdel Fattah is een van de velen: mensenrechtenactivist Hossam Baghat Schakel JavaScript in om deze video te bekijken en overweeg te upgraden naar een webbrowser die HTML5-video ondersteunt

Baghat gelooft dat de mensenrechtensituatie in Egypte verslechtert. Gebeurtenissen zoals de klimaatconferentie COP27 van de Verenigde Naties, afgelopen november gehouden in de Egyptische badplaats Sharm El-Sheikh, sturen “een verschrikkelijke boodschap aan de (Egyptische) regering”, betoogde Baghat.

Temidden van de klimaatconferentie waren protesten toegestaan ​​en waren er toespraken van bezoekende Europese diplomaten die opriepen tot meer mensenrechten en persvrijheid in Egypte. Een van de bekendste activisten van het land, Alaa Abdel-Fattah, die ook een Brits paspoort heeft, ging tijdens de conferentie in hongerstaking. Zijn familie reisde naar de conferentie om te protesteren tegen zijn vrijlating. Ze hadden gehoopt dat de internationale aandacht voor Sharm El-Shekh de Egyptische regering onder druk zou zetten om hem vrij te laten. Dat deed het niet.

“Regeringen hadden meer kunnen doen om de Egyptische regering onder druk te zetten om hem vrij te laten”, bevestigde Dagher. “We zijn teleurgesteld dat de internationale gemeenschap niet alles heeft gedaan om zijn vrijlating veilig te stellen.”

De familie van de Egyptische activist Alaa Abdel-Fattah, inclusief zijn zus (midden), heeft gewerkt om hem vrij te krijgen Afbeelding: Kin Cheung/AP/foto alliantie

Baghat zei dat dit de boodschap naar de Egyptische regering stuurde dat “als ze graven en weigeren compromissen te sluiten, ze er niet zomaar mee wegkomen, maar zelfs beloond kunnen worden met meer handelsovereenkomsten en meer zaken zoals gewoonlijk.” Hij voegde eraan toe dat “de situatie zelfs is verslechterd na COP27. Er worden meer mensen gearresteerd, meer websites worden geblokkeerd en er vinden meer gerechtelijke intimidaties plaats.”

Europa heeft een bijzondere verantwoordelijkheid, zeggen activisten

Duitse regeringsfunctionarissen die COP27 bijwoonden, spraken zich uit over de erbarmelijke staat van dienst op het gebied van de mensenrechten in Egypte en in december vorig jaar noemde het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken Mada Masr-redacteur Attalah een van de laureaten van de Frans-Duitse prijs voor mensenrechten 2022 .

De Egyptische regering beschuldigde Duitsland van inmenging. In februari kreeg Luise Amtsberg, de regeringscommissaris voor Mensenrechtenbeleid en Humanitaire Hulp, geen visum voor haar geplande bezoek aan Egypte.

In 2021 gaf Duitsland toestemming voor € 9 miljard ($ 9,5 miljard) aan wapenexport naar Egypte, het hoogste bedrag dat ooit in één jaar tijd is goedgekeurd Afbeelding: Joerg Waterstraat/foto alliantie

“En Duitsland pikt dit allemaal gewoon”, klaagde Barghat. Duitsland is de op een na grootste handelspartner van Egypte in Europa, met handelsvolumes ter waarde van ongeveer € 5 miljard ($ 5,3 miljard) en groeiend, en er is een grote verscheidenheid aan banden tussen de twee landen, onder meer op het gebied van leningen en grote, zij het controversiële, Duitse wapenhandel. verkoop.

“Er is veel meer dat de Duitse regering zou kunnen doen om de mensenrechtenschendingen in Egypte aan te vechten”, zei Baghat. En het uitreiken van prijzen aan mensen zoals de binnenkort berechte redacteur Attalah, “geeft Duitsland nog meer verantwoordelijkheid om zich uit te spreken tegen deze schendingen”, concludeerde hij.

Attalah hoopt op meer steun, zowel lokaal als internationaal. “Ik zou willen dat iedereen die het voorrecht heeft om dat te doen, en enige invloed heeft, zich uitspreekt tegen een proces dat de persvrijheid in gevaar brengt”, zei ze.

DW nam contact op met de mediacontacten van de Egyptische regering in Berlijn, maar had op het moment van publicatie nog geen antwoord ontvangen.

Bewerkt door: Maren Sass