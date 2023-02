Marco Odermatt hofft im Super-G auf Gold, maar der Schweizer patzt sich auf Rank four. Veel succes is mogelijk in de WM-Abfahrt. Dort sturmt er furios zum Titel. Die deutschen Abfahrer komen niet naar Medaillennähe.

Die Duitse Abfahrer heeft de Medaillenränge bij de sensationele Goldfahrt van de Schweizers Marco Odermatt verpasst. Thomas Dreßen lag bij de WM in Courchevel als beste DSV-Athlet nur 0.26 Sekunden hinter dem Bronzerang zurück en klagte nach seinem zehnten Platz erneut über Schmerzen am getrellten Knie.

“Es war die perfekte Fahrt”, zei Odermatt, der Topfavorit Aleksander Aamodt Kilde aus Noorwegen auf dem Silberrang um stolze 0.48 Sekunden distanziert hatte. Überraschungsmann Cameron Alexander uit Canada (+0.89) wurde Dritter. Andreas Sander, van twee jaar of een volledig onbekende WM-Zweiter in de Alpinen Königsdisziplin, passeerde wie Romed Baumann en Josef Ferstl die Top 15. Baumann belegte Platz 19, Ferstl landete auf 27 en Sander noch weiter hinten auf 29.

Auch Kriechmayr bang hart abgeschlagen

Dreßen kam humpelnd zu den Interviews undberichtete, er zijn “zwei unterschiedliche, sehr starke Schmerzmittel nehmen müssen, um anyway fahren zu können”. Dat is niet waar als Ausrede hernehmen, “de anderen waren beter”. Aber: “Meine Prellung is genau im Gelenk, da’s stehst du die ganze Zeit drauf beim Fahren, da landest du bei jedem Sprung drauf, du spürst es immer.”

Der 25 jaar durende Odermatt heeft in de Weltcup geen enkele Abfahrt gewonnen – een grote overwinning is de overwinning op Triumph. Er waren oorlog tegen zweiter en z’n topfavoriet in Super-G, en er was vier keer geweest. Voor de 30-jarige Dominator Kilde, van acht Abfahrten in dieser Saison wonnen, oorlogen de twee zilveren medailles tegen jener in Super-G.

Van de Geschlagenen gehörte op de Piste L’Eclipse Titelverdediger Vincent Kriechmayr uit Österreich, de eene Hundertstelsekunde achter Dreßen ins Ziel kam. Olympiasieger Beat Feuz, 2017 der bislang letzte Schweizer Abfahrtsweltmeister, oorlog kurz voor der WM zurückgetreten.