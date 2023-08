Per Heli ins Spital – Sturz aus Sessellift: Deutscher schwer verletzt

Ein deutscher Urlauber ist am Freitag bei einem Sessellift-Unglück in Andelsbuch in Vorarlberg schwer verletzt zijn: zte. Schwer verletzt von einem Notarzthubschrauber werd teruggevonden. Twee andere Fahrgäste zijn gemakkelijk verletzt, teilte die Polizei mit.

Der 65-jährige deutsche oorlog am nachmittag mit begleitung auf dr doppelsesselbahn niedere von der bergstation kommend talwärts in richtung mittelstation unterwegs, ALS der sessel aus bischer ursacher ursache insische ursache ursache insachen Darunter Fahrenden Sessel, auf dem ebenfalls twee Touristen aus Deutschland saßen. Der 65-jaarlijkse informatie over de Aufpralls onder de Sicherheitsbügel durch – zunächst konnte er sich noch mit Hilfe en anderen Fahrgastes festhalten, maar nach wenigen Minuten verließen ihn the Kräfte. Der Mann stürzte aus etwa four Metern Höhe in steepes Wiesengelände ab, rutschte über eine drei bis four Meter hohe Böschung and blieb schließlich auf dem darunterliegenden Güterweg schwer verletzt liegen.Gravierende Wirbelsäulenverletzung?Der Deutsche wurde vom Notarzthubschrauber Gallus 1 geborgen en zur Behandelen ins Krankenhaus St Gallen gevlogen. Diese Tatsache spricht für eine gravierende Wirbelsäulenverletzung. Denn dort befindet sich ein Zentrum für Wirbelsäulensurgerie.Der Liftbetrieb wurde bis auf weiteres eingestellt. Ermittlungen zur Unfallursache wird the Polizei sisterammen mit Experten ab Samstag aufnehmen, hieß es.

