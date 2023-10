Frankreich hat die höchste Terrorwarnstufe. Immer wieder alarmieren Bombendrohungen die Sicherheitsbehörden. Heute Morgen waren davon sechs Regionalflughäfen betroffen. Für Nizza gibt es bereits Entwarnung.

Sechs Flughäfen in Frankreich wurden aufgrund von Angriffsdrohungen evakuiert. Aus Polizeikreisen hieß es, es handele sich dabei um die Flughäfen in Lille, Lyon (Bron), Nantes, Nizza, Toulouse und Beauvais bei Paris. Die Drohungen gingen per E-Mail ein.

Auch der Flughafen Lille meldete eine Bombendrohung. Am Flughafen Nizza löste ein zurückgelassenes Gepäckstück den Einsatz der Sicherheitskräfte aus. Der Flughafen sagte, der Betrieb sei inzwischen wieder normal.

In Frankreich gilt seit dem islamistisch motivierten Angriff auf den Lehrer Dominique Bernard in Arras am vergangenen Freitag die höchste von drei Alarmstufen. Seitdem wurden das Schloss Versailles und das Louvre-Museum in Paris aufgrund von Drohungen zweimal evakuiert. Auch die Schule in Arras wurde nach einem Bombenalarm evakuiert. Bisher waren alle Drohungen Fehlalarme. Wer hinter den Drohungen steckt, konnte bislang nicht geklärt werden.