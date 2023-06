New York

CNN

—



Normalerweise passt Pepsi am besten zu einem Hot Dog … nicht An ein Hot-Dog. Aber vielleicht ändert sich das.

Die Getränkemarke stellt ihr erstes Gewürz namens „Pepsi Colachup“ her, das tatsächlich mit Pepsi angereichert ist. Die Spezialsauce wird anlässlich des 4. Juli auf den Markt gebracht, wenn Baseball und Hot Dogs im Überfluss vorhanden sind, und unterstreicht die Überzeugung des Unternehmens, dass Hot Dogs am besten zu seiner Limonade passen.

Pepsi’s Colachup mag auf den ersten Blick übel klingen, hat aber tatsächlich kulinarische Glaubwürdigkeit. Es wurde gemeinsam mit dem Culinary Institute of America, einer renommierten Kochschule, entwickelt, um „eine revolutionäre neue Art von Gewürzen herzustellen, die mit den reichhaltigen Karamellnoten und dem Zitrusgeschmack von Pepsi-Cola angereichert sind“, so Jenny Danzi, Senior Director bei Pepsi.

Beginnend mit einer Pepsi-Reduktion wird die Sauce mit verschiedenen Zutaten wie geräucherten Tomaten angereichert; eine Gewürzmischung aus Zimt, Thymian, Oregano und Paprika; dazu Zwiebeln und Ketchup. Das führt zu einem „süßen, zitronigen Geschmack“ einer knackig schmeckenden Pepsi, der die würzigen Geschmacksnoten eines Hot Dogs hervorheben soll, sagte Danzi gegenüber CNN.

Die Soße in limitierter Auflage ist nur für einen Tag am 4. Juli in vier US-Stadiumsstadien erhältlich: Chase Field in Phoenix, Yankee Stadium in der Bronx in New York City, Target Field in Minneapolis und Comerica Park in Detroit. Geschmackstester sollten nach „Probewagen“ Ausschau halten, so das Unternehmen.

Die Sauce ist Teil der zwei Jahre alten Pepsi-Werbekampagne „Besser mit Pepsi“., die letztendlich darauf hofft, die Getränkedominanz von Coca-Cola zu brechen. Zusätzlich zu frechen Stunts wie diesem hat das Unternehmen aggressiv in zuckerfreie Getränke, Sportgetränke und Partnerschaften investiert, unter anderem mit Starbucks-Flaschengetränken.