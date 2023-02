Pep Guardiola heeft de geruchten over een ruzie met Phil Foden de kop ingedrukt en verklaarde het gebrek aan spelactie van de Engelse ster de afgelopen weken.

Foden is pas aan een derde van de wedstrijden van Man City begonnen en heeft sinds het WK geen 90 minuten in de Premier League gespeeld, waarbij de 22-jarige worstelt met conditie en vorm.

Getty Guardiola houdt vol dat Foden de ‘diamant’ van Man City is en zijn volledige vertrouwen heeft

De middenvelder is herstellende van een enkelblessure, waardoor hij in januari en begin februari drie competitieduels op rij miste.

Hij keerde terug naar het team en maakte afgelopen weekend indruk tegen Nottingham Forest, hoewel de wedstrijd eindigde in een teleurstellend gelijkspel waardoor de pole position in de titelrace terugging naar Arsenal.

Ondanks zijn optreden was Foden toen echter een ongebruikte invaller in het Champions League-duel van woensdag met RB Leipzig.

Guardiola heeft echter volgehouden dat er geen probleem is met de ster, die volgens hem de ‘diamant’ van City is.

De baas houdt vol dat de Three Lions-jongen nog steeds zijn volledige vertrouwen heeft, maar dat hij wat vrije tijd heeft gevraagd om volledig te herstellen van zijn conditieproblemen, en dat hij sindsdien gewoon buiten de wedstrijd is gehouden door Jack Grealish en Riyad Mahrez.

“Hij deed een ongelooflijke inspanning, speelde met pijn, en kwam op een moment dat hij zei: ‘Pep, ik kan niet meer’, dus hij moest rusten”, zei Guardiola voorafgaand aan het duel met Bournemouth van zaterdag, waar hij Foden uitkoos. begin.

AFP Foden was afgelopen weekend terug in het City-team tegen Nottingham Forest

Getty Maar Foden bleef op de bank voor Man City’s Champions League-uitje in Leipzig

“We hebben hem een ​​week of twee vrij gegeven en daarna zat Riyad Mahrez in zijn beste tijd van het seizoen en maakte Jack Grealish een stap naar voren.

‘Als je zegt dat ik Phil niet vertrouw, vergeet dat dan maar.

“Phil is onze diamant. Hij moet zichzelf zijn. Na het WK heb ik soms andere spelers gezien die beter waren dan hij.”

Guardiola voegde eraan toe dat hij een kleine dip voorspelde voor Foden, na zijn snelle opkomst in de teams van City en Engeland.

Maar hij heeft de jonge middenvelder gesteund om zijn vorm te herstellen en zegt dat hij ’traint als een beest’ om te vechten voor een basisplaats.

Getty Foden kampt sinds het WK met een blessure

Getty Maar nu is hij klaar om te vechten voor een plaats in de eerste elf van Man City

“Ik zeg tegen hem: ‘Je bent zo jong, volgend seizoen is een nieuw seizoen. Als je dit seizoen een beetje zakt, is dat een heel normaal proces’, aldus de Spanjaard.

“Hoe je ermee omgaat, is de vraag.

“Hij traint als een beest, daar bestaat geen twijfel over, en hij zal terugkomen, zoals hij was in Nottingham, waar hij briljant was, perfect.

“Hij moet gewoon doorgaan.”