Pep Guardiola, Manager von Manchester City, hat angekündigt, dass er wegen des Verstoßes gegen finanzielle Regeln aufhören werde

Manchester-City-Trainer Pep Guardiola wird von seinem Posten zurücktreten, wenn seine Arbeitgeber ihn wegen Verstößen gegen die Finanzregeln belogen haben.

City steht vor einer Untersuchung einer unabhängigen Kommission wegen mutmaßlicher Verstöße gegen die Finanzregeln der Premier League. Dem Verein wird vorgeworfen, zwischen der Saison 2009/10 und der Saison 2017/18 gegen die Wettbewerbsregeln verstoßen zu haben, die die Bereitstellung „genauer Finanzinformationen, die ein wahrheitsgetreues und angemessenes Bild der Finanzlage des Vereins vermitteln“, „nach Treu und Glauben“ vorschreiben.

Im Jahr 2020 entschied die UEFA, dass City zwischen 2012 und 2016 „schwerwiegende Verstöße“ gegen das Financial Fairplay (FFP) begangen habe, und verhängte ein zweijähriges Verbot von europäischen Klubwettbewerben, das später rückgängig gemacht wurde – während City vorgeworfen wurde, nicht kooperiert zu haben in dieser aktuellen Untersuchung seit Beginn im Dezember 2018.

Manager Guardiola hat in der Vergangenheit gesagt, dass er bereit ist, dieses Problem zu lösen – und den Eastlands Club möglicherweise in eine Krise gerät, wenn City für schuldig befunden wird.

Die Premier League hat noch nie zuvor einen Verein sanktioniert, der angeblich mehr als 100 Verstöße gegen die Finanzregeln begangen hat.

Was Pep Guardiola in der Vergangenheit über seine Zukunft in Manchester City angesichts angeblicher Verstöße gegen die Finanzregeln gesagt hat

Eine Eckfahne von Manchester City (Bildnachweis: Getty)

„Wenn ihnen etwas vorgeworfen wird, frage ich sie: ‚Erzählt mir davon’“, sagte Guardiola im Mai vergangenen Jahres.

Sie erklären es und ich glaube ihnen. Ich sagte zu ihnen: ‚Wenn ihr mich anlügt, bin ich am Tag danach nicht hier‘. Ich werde raus sein und ich werde nicht mehr dein Freund sein.

„Ich vertraue dir, weil ich dir vom ersten Tag an zu 100 % glaube und deswegen den Verein verteidige. Wenn du etwas hier reinstellst [sponsor] es ist überbezahlt, aber andere [clubs] das Geld kommt aus den USA, aber das Geld stimmt, auch wenn es höher ist.

Pep Guardiola leitet Manchester City seit 2016 und gewann vier Premier-League-Titel (Bildnachweis: PA)

„Wir müssen damit umgehen, wir müssen damit kämpfen. Wie immer bin ich zweifellos ein großer Fan, diese Organisation zu unterstützen.

„Es ist eine Situation im Jahr 2012 oder 2013, ich war noch in Barcelona, ​​die meisten Leute laufen, die jetzt nicht hier sind, aber das würde mir natürlich nicht gefallen. Mir gefällt es, einen Klub zu vertreten, der die Dinge richtig macht [and] Also. Es geht nicht darum, die Champions League und die Premier League zu gewinnen, wir wollen Gutes für unsere Leute und unsere Fans tun.“