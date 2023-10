Pep Guardiola, Trainer von Manchester City, konnte nicht umhin, einen sarkastischen Seitenhieb auf die jüngste Behauptung von Facundo Pellistri von Manchester United auszusprechen.

Die roten und blauen Mannschaften von Manchester treten am Sonntag im Old Trafford gegeneinander an und kämpfen zum ersten Mal in dieser Saison um den Derby-Titel.

Wie bei jedem Derby im Fußball zu erwarten, gab es im Vorfeld des Duells auf beiden Seiten viele kämpferische Gespräche.

Der junge Spieler von Manchester United, Pellistri, schaltete sich diese Woche ein, als er im uruguayischen Radiosender Carve Deportiva die Bedeutung der Rivalität erklärte.

„In Manchester dreht sich alles um United“, sagte Pellistri. „Man sieht keine Trikots oder Flaggen der Stadt.

„Manchmal gehen wir mit meiner Freundin raus und sagen: Lasst uns versuchen, eine zu finden, und wir sehen sie nicht.“

Jetzt hat Man Citys Trainer Guardiola jedoch selbst die Theorie des Uruguayers widerlegt und einen sarkastischen Witz darüber gemacht, als er nach der Behauptung gefragt wurde.

Vor dem Manchester-Derby sagte er zu den Medien: „Ich werde mit der Puma-Abteilung sprechen und fragen: ‚Was ist passiert?‘ Warum haben wir keine Hemden (in Manchester)?‘

„Es ist in Ordnung“, zuckte er mit den Schultern. „Wenn dieser Typ und seine Freundin das glauben, ist es in Ordnung…“

Man City hofft, nach zwei Niederlagen vor der Länderspielpause an seinen Sieg über Brighton in der Premier League am vergangenen Wochenende anknüpfen zu können.

Mittlerweile kann Man United den dritten Ligasieg in Folge einfahren. Allerdings gab Erik ten Hag am Freitag zu, dass er möglicherweise eine späte Entscheidung über die Aufnahme von Mittelfeldspieler Casemiro treffen muss.