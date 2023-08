Eine weitere Saison und noch einmal eine weitere Trophäe für den Moloch von Manchester City, die er seiner beeindruckenden Sammlung hinzufügen kann.

Ihre Leistungen am Mittwochabend waren nicht die schönsten, aber wie große Champions schafften sie es, über die Ziellinie zu kommen, ohne ihr Bestes zu geben, und setzten sich im Elfmeterschießen gegen Sevilla durch.

10 Für diese Spieler gab es größere Erfolge als den Gewinn des Superpokals Bildnachweis: Getty

10 Aber der Sieg bedeutet trotzdem sehr viel Bildnachweis: AFP

Der Triple-Gewinner der letzten Saison geriet durch Youssef En-Nesyris gelungenes Tor in der ersten Halbzeit in Rückstand, schlug aber in der 63. Minute durch einen geschickten Kopfball von Cole Palmer zurück.

City schaffte es nicht, innerhalb von 90 Minuten den Siegtreffer zu erzielen, schoss aber im Elfmeterschießen fünf perfekte Elfmeter, wobei Nemanja Gudeljs Schuss an die Latte das Finale entschied.

In Abwesenheit von Kevin De Bruyne war es Kyle Walker, der den Pokal in die Höhe stemmte, den City vor dem Spiel gewinnen sollte.

Nichtsdestotrotz gibt es viele Erkenntnisse aus dem Aufeinandertreffen in Athen, die talkSPORT.com ermittelt hat.

Der junge King Cole

City hatte eine Vielzahl erfahrener Spieler in seinen Reihen, aber sie brauchten ihren neuesten Star, um sie vor einer überraschenden Niederlage in Palmer zu bewahren.

Der 21-Jährige ließ den Ball mit einem geschickten Kopfball brillant über Sevilla-Torhüter Bono hinwegschleifen und forderte Tormaschine Erling Haaland auf, ihn dabei ebenfalls stehen zu lassen.

Beim Torerfolg schrieb Palmer Geschichte, indem er als erster Spieler seit Michael Owen 2001 für Liverpool im selben Jahr einen Super Cup und ein Community Shield erzielte.

Nach dem Tor kam er richtig in Stimmung, stellte seine beeindruckenden Fähigkeiten unter Beweis und schickte in einem entzückenden Moment den Sevilla-Außenverteidiger Marcos Acuna zu einem Hotdog, bevor er Bono mit einem Curling in die Hände stach. Und es gibt eindeutig große Hoffnungen in den englischen U21-Star.

10 Palmer schnappte sich Rodris scharfe Flanke und köpfte den Ball auf City-Niveau Bildnachweis: Getty

Über Palmer sagte Walker nach dem Spiel: „Dieser Typ ist unglaublich und er hat gute Spieler, von denen er lernen kann, und den besten Manager der Welt.“

„Er muss weitermachen, wie bisher auf dem Boden bleiben und weiterhin Tore schießen. Wenn er sich weiter verbessert, wird es ihm gut gehen.“

10 Neben ihren Milliarden verfügt City über eine Reihe spannender Akademie-Absolventen, die zu Stammspielern der ersten Mannschaft werden könnten Bildnachweis: Getty

Entscheidende Paraden

Palmer verdient alle Anerkennung, die ihm zuteil wird, aber die Arbeit des Stürmers wäre in Vergessenheit geraten, wenn City-Torhüter Ederson nicht zwei entscheidende Stopps gegen En-Nesyri gemacht hätte.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit war En-Nesyri mit dem Tor erfolgreich, doch der Brasilianer konnte den Schuss des marokkanischen Stürmers ausgleichen.

Und kurz nach Palmers Ausgleichstreffer war En-Nesyri erneut am Tor vorbei, doch Ederdon verweigerte ihm und Sevilla den zweiten Treffer des Abends und einen möglichen Sieg.

10 Ederson hat sein Paket auf jeden Fall verdient Bildnachweis: Getty

Auf Gvard

Ederson sollte sich selbst auf die Schulter klopfen, aber punktuell war die Defensivleistung von City wackelig.

Der Sommer-Neuzugang Josko Gvardiol gab sein Debüt für den Verein, wirkte aber etwas verstimmt, als Guardiolas Männer Chancen vergaben.

Der Kroate sollte nicht zu entmutigt sein, da viele City-Spieler, darunter John Stones und Jack Grealish, langsame Starts hatten, bevor sie unter Guardiolas Führung zu einigen der besten Spieler der Welt geformt wurden.

10 Nicht das beste Debüt für Gvardiol, aber bei City ist er in guten Händen Bildnachweis: Getty

Haaland-Sorge?

Das ist im Moment keineswegs ein Problem – ein Double in Burnley letztes Wochenende deutet eindeutig darauf hin, dass Haaland wieder das tut, was er am besten kann –, aber es war ein ungewöhnlich ruhiger Abend für Haaland in Athen.

Gegen Ende der letzten Saison ließ der Norweger etwas nach, in seinen letzten neun Einsätzen erzielte er nur ein Tor und konnte in keinem Endspiel, an dem er bei City beteiligt war, punkten.

Dieser ruhige Auftritt im Super Cup sowie das Community Shield könnten etwas sein, das Guardiola im Keim ersticken möchte.

10 Guardiola liebt immer noch die 52-Tore-Maschine der letzten Saison Bildnachweis: Getty

Pep schreibt Geschichte, ist aber immer noch unerbittlich wie eh und je

Bevor Guardiola jedoch eine Untersuchung über einen möglichen Formverlust von Haaland einleitet, möchte der City-Boss Guardiola ein paar Hinweise geben.

Während sich das Paar anstellte, um die Medaillen ihrer Sieger entgegenzunehmen, wurde beobachtet, wie Guardiola scheinbar ein offenes Gespräch mit dem Ersatz-Kapitän führte.

Es hatte eine verblüffende Ähnlichkeit mit Guardiolas lebhaftem Gespräch mit Raheem Sterling, nachdem City im FA-Cup-Finale 2019 Watford mit 6:0 besiegte – ein Spiel, in dem sie ein beispielloses nationales Triple holten.

Guardiola schrieb Geschichte, indem er als erster Trainer den Superpokal mit drei verschiedenen Vereinen gewann, was ihn aber nicht besonders interessieren würde. Für die Bösen gibt es keine Ruhe und so weiter.

10 Guardiola macht keine freien Tage Bildnachweis: tnt sports

10 Er gab Walker auf dem Spielfeld eine aufmunternde Ansprache, Sekunden bevor der Spieler den Pokal in die Höhe hob Bildnachweis: tnt sports

Keine Jack-Grealish-Party

Guardiola schien mit Walker wegen etwas, das er getan oder unterlassen hatte, nicht besonders zufrieden zu sein, aber wir können uns nur vorstellen, wie wütend er gewesen wäre, wenn Jack Grealish seine üblichen Party-Possen gezeigt hätte.

Grealish machte sich bei den Fans im ganzen Land für seinen wilden Jubel beliebt, nachdem City den Gewinn des Triples bestätigt hatte, aber da Newcastle am Samstagabend live auf talkSPORT in Betracht gezogen werden musste, bestätigte der englische Star, dass diese Feierlichkeiten deutlich nüchterner und viel weniger schlaflos ausfallen würden .

Auf die Frage, ob es eine Wiederholung der Sommerfeierlichkeiten geben wird, sagte Grealish: „Nein, das habe ich verboten!

„Wir gehen heute Abend nach Hause. Wir haben in drei Tagen ein weiteres Spiel. Direkt zur Genesung und dann zurück in die Premier League.“