Opmerkingen van Manchester City-sterren Rodri en Ilkay Gundogan en manager Pep Guardiola zorgden voor verwarring over wie hun strafschopnemer is.

City snelde naar een 3-0 voorsprong tijdens de rust toen ze zondag licht werk maakten van Aston Villa in het Etihad Stadium.

lucht sporten Rodri wilde op slag van rust de penalty nemen

lucht sporten Maar kapitein Gundogan greep in

lucht sporten En gaf de bal aan Mahrez, die scoorde en City op 3-0 zette

Hun derde doelpunt kwam dankzij een penalty van Riyad Mahrez ondanks het feit dat topscorer Erling Haaland op het veld stond.

Het leek er aanvankelijk op dat Rodri, die de openingstreffer van de wedstrijd scoorde, de bal zou pakken, maar de Spanjaard gaf de bal vervolgens na overleg met aanvoerder Gündogan aan Mahrez.

Haaland was ook te zien in het gesprek en nam verrassend genoeg niet de trap nadat hij alle vier de strafschoppen had gescoord die hij in de Premier League had genomen.

Toen hij Mahrez de penalty liet nemen, zei Rodri tegen Sky Sports: “Het was duidelijk dat de aanvoerder dat heeft besloten en ik moet de beslissing accepteren.

“Hij zei ‘Riyad is de normale schutter’, maar ik vroeg het gewoon omdat ik op dat moment zelfverzekerd was. Ik begrijp wat er is gezegd voordat het spel moet worden (geïmplementeerd) dus ik accepteer de beslissing.”

Op de vraag waarom Haaland de penalty niet nam, zei Rodri: “Ik weet het niet. Het hangt af van de coach die beslist voor de wedstrijd en het was Riyad.

Getty Mahrez schoot zelfverzekerd de penalty binnen en zette City op 3-0

Getty Haaland die het niet accepteert, zal City-fans en verontwaardigde FPL-managers in de war hebben gebracht

“Ik denk dat we goede schutters hebben, ook al waren we het afgelopen seizoen erg slecht met strafschoppen.”

Maar Guardiola heeft de indruk dat Haaland City’s eerste keuze is voor het nemen van strafschoppen.

Over het incident zei Guardiola: “Ik weet het niet, ik moet met ze praten. Normaal gesproken is Erling de eerste nemer, Riyad is de tweede en Rodri was erbij betrokken.

“Ik zag het vanaf de zijlijn, we zullen zien wat ze morgen zeggen.”

Haaland werd vervolgens tijdens de rust van het veld gehaald nadat hij eerder was behandeld voor een blessure aan zijn rechterdij, terwijl City woensdagavond tegenover Arsenal stond in een eersteklas duel.

Getty City zou zonder Arsenal kunnen zitten voor hun trip naar Arsenal op woensdagavond

Toen hem werd gevraagd of Haaland beschikbaar zal zijn voor de wedstrijd in het Emirates Stadium, zei Guardiola: “Ik weet het niet, hij had een zware klap en voelde zich niet zo op zijn gemak. De fysio wilde het risico niet nemen.

“Als hij er niet klaar voor is, spelen we er nog een.”