Pep Guardiola beklagt den Mangel an Leidenschaft, Feuer und Verlangen nach dem „komfortablen“ Comeback-Sieg von Man City gegen Tottenham | Fußball Nachrichten

Pep Guardiola hat nach dem Comeback-Sieg von Manchester City gegen Tottenham eine erstaunliche Kritik an seinen Spielern geäußert.

Der Premier-League-Meister kam zur Halbzeit aus zwei Rückstand und gewann mit 4:2, aber Guardiola war frustriert über das Fehlen von „Leidenschaft, Feuer und Verlangen“ seines Teams – Eigenschaften, von denen er glaubt, dass sie Tabellenführer Arsenal besitzen.

„Ich kann nicht leugnen, wie glücklich wir sind, aber wir sind weit von der Mannschaft entfernt, die wir waren“, sagte er Sky Sports in seinem Interview mit Pat Davison.

„Nicht in Bezug auf das Spiel, wir haben gut genug gespielt, aber es gibt viele Dinge wie Wettbewerbsfähigkeit, in Bezug auf das, was wir in vielen Dingen tun müssen, von denen wir weit entfernt sind.

„Rico Lewis hat vier Fouls kassiert, aber es waren keine gelben Karten, weil es Rico Lewis ist und wir nicht reagieren. Wir spielen, weil ‚mein Manager mir gesagt hat, ich soll das spielen und wie man das macht‘, aber es ist nichts aus dem Magen oder die Eingeweide.

„Heute hatten wir Glück, aber es würde sich nicht ändern, früher oder später sind wir es wieder [going] Punkte fallen lassen. [We are missing] Leidenschaft, Feuer und Lust und von Minute eins an zu gewinnen.

„Dasselbe gilt für unsere Fans, sie schweigen 45 Minuten lang. Sie haben ausgebuht, weil wir verloren haben, nicht weil wir schlecht gespielt haben. Wir haben gut gespielt, wir hatten mehr Chancen, die erwarteten Tore von Tottenham liegen bei 0,89, also waren wir besser.“

„Sie haben ausgebuht, weil wir verloren haben, aber vielleicht ist es dasselbe wie bei unserem Team. Vielleicht haben wir uns so wohlgefühlt, vier Premier League-Titel in fünf Jahren gewonnen zu haben, und deshalb … weißt du. Nach dem Tor reagieren sie, aber darum geht es nicht. „

Auf die Frage, ob bei seinen Spielern von Manchester City das Feuer erloschen sei, fügte Guardiola hinzu: „Auf jeden Fall. Sonst würden wir nicht die Tore kassieren, die wir in jedem einzelnen Spiel kassieren. Wir geben sie [the goals] und heute hatten wir Glück, aber danach werden wir kein Glück mehr haben.“

Wie bekommt City es zurück? „Das ist meine Pflicht, mein Job. Ich will meine Fans zurück, ich will meine Fans hier. Nicht meine Auswärtsfans, sie sind die besten, aber meine Fans hier [at the Etihad]. Die Unterstützung für jede Ecke und jede Aktion und unterstützen Sie dabei. Wir müssen es tun, aber alle sind entspannt.

„Die Premier League wartet nicht. Wir haben die Eröffnung mit Arsenal und sie haben das Feuer.

„Zwei Jahrzehnte haben sie die Premier League nicht gewonnen und jeder Spieler weiß, dass sie Geschichte schreiben werden, so wie wir uns gefühlt haben, als wir die erste Premier League gewonnen und alle Rekorde gebrochen und hintereinander gewonnen haben.

„Wir haben kein Feuer drinnen und müssen nichts fragen, ich habe nur die Realität erklärt, dass alles so bequem ist. Und die Gegner warten nicht. Natürlich bin ich das nicht [happy with my team]. Ich erkenne mein Team nicht wieder. Mein Team hat immer Leidenschaft und Lust und Lauf und alles.“

Richards: Es war vernichtend von Pep

„Es war vernichtend, nicht wahr“, sagte Micah Richards Sky Sports. „Wenn wir Peps Interviews normalerweise sehen, sind sie sehr sarkastisch, aber heute kam er heraus und es war fast so, als würde er sagen, dass er genug von der Situation hat, etwas so Gutes zu produzieren, aber niemand scheint zufrieden zu sein.

„Wenn du anfängst, über die Fans zu reden, ist das eine schwierige Situation. Wenn die Fans buhen, ist das nie akzeptabel, aber es ist, als hätte er das sehr persönlich genommen. Ich dachte, dieses Interview war, als wäre er am Ende seiner Kräfte.“

Carragher: Es war ein brillantes Interview

„Es war ein brillantes Interview“, sagte Jamie Carragher Sky Sports. „Pep Guardiola war noch nicht so oft in dieser Position, in der er das Gefühl hat, allen eine Rakete schicken zu müssen.

„Nicht viele Manager kommen damit durch, ihre eigenen Fans zu kritisieren. Jürgen Klopp hat es in seiner frühen Zeit in Liverpool getan, als viele Fans vor dem Ende des Spiels gegangen sind. Es wird ihm gut gehen, er wird die Fans nicht verlieren.“ Er ist Gott hier für die Unterstützer und er weiß das.“

‚Wir sind ein fröhliches Blumenteam‘ | „Arsenal wird uns zerstören“

Guardiola wiederholte viele seiner Punkte Sky Sports Interview, als er unmittelbar danach auf der Pressekonferenz sprach, City als „Happy Flowers“ -Team beschrieb und darauf bestand, dass Arsenal sie „zerstören“ würde, wenn sie sich nicht ändern.

„Ich bin unglaublich glücklich, aber wenn wir uns nicht ändern, werden wir nichts gewinnen. Ich muss mein Team sehen. Die Liebe in unserem Leben besteht darin, Leidenschaft für etwas zu haben – unsere Fans fühlen sich wohl, wir fühlen uns wohl.

„Wirst du mir sagen, dass wir in der ersten Halbzeit schlecht gespielt haben? Absolut nicht.

„Wir haben das Problem, dass wir in fünf Jahren vier Premier Leagues haben und Arsenal zwei Jahrzehnte ohne die Premier League hat, außer Gabriel Jesus und Oleksandr Zinchenko und jeder Ball und jede Aktion und jede Ecke und jedes Duell ist da. Wir vermissen es. Wir ziehen es an habe es nicht.

„Glaubst du, ich habe in der Halbzeit etwas Besonderes gesagt? Spiel schlecht? Nein. Wir spielen immer gut. Aber es gibt etwas, das nicht damit zusammenhängt. Wir geben die Tore [away]. Heute war es Edi oder Rodri. Am nächsten Tag wird es ein Rückkampf sein und dann ein Innenverteidiger und so weiter.

„Natürlich musst du es tun. Ich will die Leidenschaft von Julian, von Rico, von Nathan.

„Im Moment haben wir es nicht.

„Die Fans – sie kommen hierher und wir müssen ihnen geben [something to be excited about]. Sie erwarten: „Oh, wir sind Manchester City, wir müssen es tun“. Nein, das haben wir gerade nicht.

„Die Tendenz des Menschen, wenn du viel gewonnen hast, ist ‚ah, ich sollte dies tun, ich sollte das tun‘. Nein, du musst arbeiten. Du musst dort Feuer machen – in jedem Ball, in jeder Aktion, in jeder Situation.

„Wenn wir etwas machen wollen, müssen wir zurückkommen.

„Das ist eine Herausforderung. Ich will es.

„Unsere Fans müssen uns pushen, mehr fordern, müssen schreien: ‚Kommt schon Jungs, ich weiß, wie gut ihr seid, ihr müsst es uns zeigen.‘

„Wir kommen, schießen ein Tor. Nein. Es darf kein 0:2-Rückstand sein, um zu reagieren. In neun von zehn Fällen kommt man nicht zurück. Heute hatten wir Glück. Wir können nicht jedes Mal zurückkommen.

„Ich möchte eine Reaktion für den gesamten Verein, die gesamte Organisation – nicht nur die Spieler, die Mitarbeiter und alle. Wir sind ein Happy Flowers Team. Happy Flowers, ah, es ist gut. Nein, ich möchte keine Happy Flower sein Ich möchte Arsenal schlagen.

„Aber wenn wir so spielen, wird Arsenal uns zerstören. Arsenal wird uns schlagen.

„Ich möchte mein Team sehen.“