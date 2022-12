People’s Choice Awards: Shania Twain trägt auf dem roten Teppich vor der Ehrung der Musikikone ein durchsichtiges Kleid mit Leopardenmuster

Shania Twain stürmte am Dienstagabend in einem durchsichtigen Kleid mit Leopardenmuster über den roten Teppich, bevor sie bei den People’s Choice Awards als Musikikone ausgezeichnet wurde.

Die 57-jährige Country-Sängerin zeigte ihre Bauchmuskeln in der gewagten, durchsichtigen Nummer, die ein Bandeau-Oberteil mit Animal-Print und einen passenden langen Kapuzenschal enthielt, was an ihre „Das beeindruckt mich nicht sehr“-Tage erinnert.

Twains mutiges Ensemble war komplett mit einem schwarzen Veloursrock, der ihre Hüften umarmte und bis zum Boden drapierte.

