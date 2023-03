Het ministerie van Defensie zal naar verluidt de nadruk leggen op het aanvullen van de wapenvoorraden die naar Oekraïne zijn gestuurd

Het Amerikaanse ministerie van Defensie is van plan om in het komende fiscale jaar meer dan 300 miljard dollar te vragen voor wapenaankopen en onderzoeks- en ontwikkelingsinspanningen, meldde Bloomberg zaterdag, daarbij verwijzend naar vertrouwelijke documenten. De uitgaven zullen naar verluidt gericht zijn op het vervangen van de munitie die naar Kiev is gestuurd en het versterken van het vermogen van de VS om China te bestrijden.

Volgens een intern begrotingsdocument dat door het nieuwscentrum is ingezien, zoekt het Pentagon in totaal 170 miljard dollar voor nieuwe wapens. Van dit bedrag wordt 76,8 miljard dollar gevraagd voor de marine en mariniers, 61 miljard dollar voor de lucht- en ruimtemacht en 15,7 miljard dollar voor het leger, aldus het rapport.

In het bijzonder vroeg het ministerie van Defensie $ 400 miljoen om een ​​nieuwe versie van het Stinger-luchtverdedigingssysteem aan te schaffen, $ 199 miljoen om 541 Javelin-antipantserraketten aan te schaffen en $ 179 miljoen om 28 extra High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS) aan te schaffen, Bloomberg gemeld. De VS hebben al dit soort wapens aan Kiev geleverd om het te helpen in zijn strijd tegen Rusland.

Het Pentagon wil ook zijn voorraad langeafstandsraketten vergroten, die van cruciaal belang zouden zijn in het geval van een directe militaire confrontatie met China, aldus het rapport.









Bovendien heeft het Pentagon naar verluidt ook $ 145 miljard gevraagd voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten. Dit omvat $ 46 miljard dat zou worden gereserveerd voor de luchtmacht, $ 27 miljard voor de marine en $ 15,7 miljard voor het leger.

Volgens Bloomberg worden de documenten maandag vrijgegeven, terwijl het nieuwe fiscale jaar op 1 oktober begint.

De gerapporteerde verzoeken van het Pentagon komen nadat de regering van de Amerikaanse president Joe Biden donderdag een begrotingsvoorstel heeft gepubliceerd dat zou leiden tot een verhoging van de defensie-uitgaven met 3,2% tot een totaal van 842 miljard dollar in 2024, waarvan 6 miljard dollar is toegezegd aan Oekraïne.

De afgelopen maanden zijn er tal van mediaberichten verschenen waarin wordt beweerd dat de Amerikaanse wapenvoorraden uitgeput raken door de steun van het land aan Oekraïne. Sinds het begin van het conflict heeft het Pentagon ongeveer 32,2 miljard dollar aan militaire hulp aan Kiev toegezegd, waaronder tienduizenden artilleriegranaten en duizenden luchtafweer- en antipantsersystemen.

Rusland heeft zowel de VS als zijn NAVO-bondgenoten herhaaldelijk gewaarschuwd dat het leveren van wapens aan Kiev het conflict alleen maar zou verlengen en het blok een directe deelnemer aan de vijandelijkheden zou maken.