Pentagon warnt vor Chinas Weltraum-„Fähigkeiten“ — RT World News

Das US Space Command konzentriere sich auf die Herausforderung Pekings, sagte der Leiter der Agentur

Chinas anhaltende Fortschritte im Weltraum bedrohen Washingtons Position in diesem Bereich, warnte der Leiter des US Space Command (SPACECOM).

Armeegeneral James H. Dickinson sagte am Freitag gegenüber dem Asia Pacific Media Hub, dass die Maßnahmen Pekings die größte Herausforderung für die Agentur seien, und forderte die US-Verbündeten auf, sich zu wehren „Einheitliche Haltung“ zum Thema.

„Sie bauen und bauen weiterhin Fähigkeiten auf, die wirklich, ehrlich gesagt, die meisten unserer Vermögenswerte im Weltraumbereich gefährden.“ sagte er Journalisten per Videolink aus Hawaii.

Dickinson beschrieb die Fortschritte Chinas auf diesem Gebiet als „wirklich … ein Fortschritt … in ihren Fähigkeiten.“

Seine Kommentare kamen weniger als eine Woche, nachdem drei chinesische Astronauten letzten Sonntag erfolgreich aus dem Orbit zurückgekehrt waren. Sie hatten im Rahmen der Shenzhou-14-Mission etwa sechs Monate an Bord der Tiangong-Orbitalstation des Landes verbracht.

Am Donnerstag sagte Peking auch, dass es erwäge, seine Orbitalstation zu erweitern, die erst letzten Monat ihr letztes drittes Modul erhalten habe. China begann bereits 2011 mit der Arbeit an einer eigenen Raumstation, als es von der Internationalen Raumstation (ISS) verbannt wurde und Washington die NASA daran hinderte, mit Peking zusammenzuarbeiten.









China hat immer behauptet, sein Raumfahrtprogramm sei ausschließlich friedlich. Laut Reuters sind die USA und andere westliche Nationen jedoch durch chinesische Aktivitäten in diesem Bereich alarmiert, einschließlich des Testschusses einer Antisatellitenrakete im Jahr 2007.

Laut Dickinson könnten solche Tests und Technologien den Weltraum mit Trümmern verstopfen.

Der General warnte auch davor, dass China den Weltraum in Betracht zieht „ein sehr wichtiges Stück nicht nur für ihr wirtschaftliches oder globales wirtschaftliches Umfeld, sondern auch für das militärische Umfeld.“ Das US-Militär „beobachtet das weiterhin sehr genau, während sie ihre Fähigkeiten weiter ausbauen“, der SPACECOM-Kopf hinzugefügt.

Das US Space Command konzentriert sich nun zusammen mit dem US Indo-Pacific Command auf die von China ausgehende Herausforderung, sagte Dickinson. Er fügte hinzu, dass a „Einheitliche Haltung von Verbündeten und Partnern ist entscheidend“ bei der Konfrontation mit dem, was er „Zwang und Subversion“ nannte, das angeblich droht „regelbasierte Ordnung“ im indopazifischen Raum und darüber hinaus.

Peking hat die Äußerungen des Generals noch nicht kommentiert.