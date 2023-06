Die „zurückgewonnenen“ Gelder werden für zukünftige Waffenpakete für Kiew verwendet, sagten Beamte

Das US-Militär hat erklärt, es habe den Wert der in den letzten zwei Jahren in die Ukraine transferierten Waffen um mehr als 6 Milliarden US-Dollar überschätzt, was mehr als das Doppelte der ursprünglichen Schätzung des Pentagons sei, die Anfang des Jahres erstmals bekannt gegeben wurde.

Die stellvertretende Pressesprecherin des Pentagons, Sabrina Singh, revidierte die Zahl während einer Pressekonferenz am Dienstag und teilte Reportern mit, dass die US-Hilfe um 6,2 Milliarden US-Dollar überbewertet sei, darunter 2,6 Milliarden US-Dollar im letzten Jahr und weitere 3,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023.

„In einer erheblichen Anzahl von Fällen wurden bei den Dienstleistungen Wiederbeschaffungskosten anstelle des Nettobuchwerts zugrunde gelegt, wodurch der Wert der aus US-Beständen entnommenen und der Ukraine bereitgestellten Ausrüstung überschätzt wurde.“ Sie sagte.









Singh fügte hinzu, dass der Fehler keine nennenswerten Auswirkungen auf die Hilfe für Kiew habe, und wies darauf hin, dass er es Washington stattdessen ermöglichen würde, zusätzlich zu den 40 Milliarden US-Dollar, die bereits genehmigt wurden, seit Russland letztes Jahr Truppen in seinen Nachbarstaat geschickt hatte, noch mehr Hilfe zu leisten.

Auf die Frage, ob die neu „gefundenen“ 6,2 Milliarden US-Dollar bereits für zukünftige Hilfe bereitgestellt worden seien, antwortete die Sprecherin, dass dies der Fall sei „Geh zurück in den Topf mit dem Geld“ und dass solche Entscheidungen getroffen würden, bevor das nächste Rüstungspaket genehmigt wird.

Der nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, hatte zuvor argumentiert, dass der Buchungsfehler nicht auf eine mangelnde Aufsicht über die US-Hilfe für die Ukraine hindeute „Dieses Geld wird effektiv und angemessen ausgegeben.“

Einige Gesetzgeber äußerten jedoch Skepsis, so forderte der republikanische Senator Marco Rubio letzte Woche eine umfassende Überprüfung der Hilfe. Mehrere andere GOP-Mitglieder haben die Forderung nach einer Prüfung wiederholt, wobei die Abgeordnete Marjorie Taylor Greene argumentierte, dass dies amerikanische Bürger seien „Ich habe keine Ahnung, wohin das ganze Geld fließt.“

Während US-Beamte darauf bestehen, dass die Hilfe ordnungsgemäß überwacht wird, beschrieb eine ungenannte Geheimdienstquelle letztes Jahr in Kommentaren gegenüber CNN große Aufsichtsprobleme und sagte, dass westliche Waffen in eine Krise geraten „großes schwarzes Loch“ und das hat Washington „Fast Null“ Gefühl dafür, wo Waffen in der Ukraine landen.