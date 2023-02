Nu het Amerikaanse leger met een zelfmoordcrisis wordt geconfronteerd, heeft een studiegroep voorgesteld om militairen te verbieden vuurwapens te kopen

Een adviespanel van het Pentagon dat is opgericht om een ​​zelfmoordcrisis in het Amerikaanse leger aan te pakken, heeft aanbevolen wapenbeheersingsmaatregelen op te leggen aan Amerikaanse militairen om het hen moeilijker te maken zelfmoord te plegen.

Soldaten onder de 25 jaar mogen geen wapens kopen op Amerikaanse bases, terwijl alle anderen zeven dagen moeten wachten om hun vuurwapenaankopen af ​​te ronden volgens een plan dat vrijdag is vrijgegeven door de zelfmoordpreventiecommissie van het Pentagon. De groep riep ook op tot het opzetten van een database om wapens te traceren die op Amerikaans militair eigendom zijn gekocht, waarvoor de in 2013 door het Congres aangenomen wetgeving die dergelijke tactieken verbiedt, moet worden ingetrokken, evenals een wachttijd voor de verkoop van munitie.

“Als we kijken naar de wetenschap van zelfmoordpreventie, is er misschien maar één ding waar alle onderzoekers het over eens zijn,” zei panellid Craig Bryan, een veiligheidsexpert aan de Ohio State University. “En dat ene ding is dat het nemen van stappen om gemakkelijke toegang tot zeer dodelijke methoden zoals vuurwapens te vertragen, de meest effectieve strategie is om levens te redden.”









Dergelijke maatregelen zouden het Amerikaanse leger in de positie brengen om de grondwettelijke wapenrechten van zijn eigen militairen, die ogenschijnlijk bestaan ​​om de Amerikaanse vrijheden te verdedigen, te belemmeren. Het is aan het Pentagon en het Congres om te bepalen of een of alle aanbevelingen van het panel worden uitgevoerd.

Minister van Defensie Lloyd Austin heeft de adviescommissie afgelopen maart opgericht. Het Pentagon zei van wel “nota genomen” van het rapport van de groep en zal het gebruiken om haar huidige benadering van zelfmoordpreventie te verbeteren. “Secretaris Austin heeft benadrukt dat de meest waardevolle hulpbron van de afdeling zijn mensen zijn en dat ze alles in het werk zullen stellen om zelfmoord te voorkomen en levens te redden.”

Het aantal sterfgevallen door zelfmoord onder Amerikaanse troepen in actieve dienst is tussen 2015 en 2020 met 44% gestegen tot 384, zelfs toen het leger speciale training- en interventiemaatregelen nam. Volgens de Veterans Administration plegen gemiddeld 17 Amerikaanse militaire veteranen per dag zelfmoord.

Winkels op Amerikaanse militaire bases verkochten naar verluidt in 2021 meer dan 113.000 vuurwapens. De adviescommissie zei dat wapens betrokken zijn bij tweederde van de zelfmoorden door troepen in actieve dienst.