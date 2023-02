De VS beloofden meer wapens en uitrusting te leveren voor een bedrag van $ 2 miljard, waaronder verschillende soorten drones en munitie

Washington geeft nog eens $ 2 miljard uit om het Oekraïense leger te ondersteunen, heeft het Pentagon aangekondigd. Het Amerikaanse ministerie van Defensie benadrukte nogmaals dat het Witte Huis, samen met zijn westerse bondgenoten, Kiev zal blijven steunen “zolang het nodig is.”

In een verklaring op vrijdag, de eerste verjaardag van het Russische offensief in Oekraïne, zei het Pentagon dat zijn toezegging om Kiev te steunen “alleen maar versterkt” in de afgelopen 12 maanden.

Het nieuwste beveiligingshulppakket legt bijzondere nadruk op aanvullende onbemande luchtsystemen, waaronder Switchblade 600 UAS kamikaze-drones, evenals anti-drone en elektronische oorlogsdetectieapparatuur. Bovendien heeft Washington toegezegd Oekraïne te voorzien van een onbekend aantal raketten voor High Mobility Artillery Rocket Systems (M142 HIMARS) en 155 mm artilleriegranaten.

Het Pentagon zei dat, in tegenstelling tot ‘Presidential Drawdown’, de wapens in het nieuwste pakket niet uit de eigen voorraden van het Amerikaanse leger zullen komen, maar specifiek van de fabrikanten zullen worden aangeschaft.









De DOD beloofde Oekraïne te blijven voorzien van “mogelijkheden om te voldoen aan de onmiddellijke behoeften op het slagveld.”

Ondertussen ontbood het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken dinsdag de Amerikaanse ambassadeur in Moskou, Lynne Tracy, en gaf haar een “formele demarche” over de “Toenemende betrokkenheid van de Verenigde Staten bij vijandelijkheden aan de kant van het regime in Kiev.”

Moskou beschuldigde Washington ervan “het Oekraïense leger met wapens pompen en het voorzien van gerichte informatie voor aanvallen op de Russische militaire en civiele infrastructuur.” Dit bewijst dat de VS feitelijk een partij in het conflict zijn geworden, aldus het ministerie.













Ook Russische diplomaten vertelden hun Amerikaanse collega dat die van Washington “agressieve cursus” actie diende alleen maar “confrontatie verdiepen” met Moskou.

De demarche kwam hard op de hielen van het verrassingsbezoek van president Joe Biden aan Kiev op maandag. Terwijl hij in de Oekraïense hoofdstad was, beloofde Biden nog eens $ 500 miljoen aan militaire hulp aan het land, waaronder meer artilleriemunitie, raketten en antipantsersystemen.

Volgens schattingen van het Pentagon hebben de VS per 20 februari ongeveer 30 miljard dollar aan militaire hulp aan Oekraïne uitgetrokken.