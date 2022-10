Pentagon: Kein Anzeichen dafür, dass Putin nach Bidens „Armageddon“-Kommentar den Einsatz von Atomwaffen plant

US-Beamte sagten gegenüber POLITICO, dass sich an der Nuklearfront in den letzten 24 Stunden nichts geändert habe. Am Donnerstag sagte Pentagon-Pressesprecher Brig. General Patrick Ryder sagte Reportern, dass die Abteilung keine Informationen habe, die sie veranlassen würden, ihre nukleare Haltung zu ändern.

Am Donnerstagabend gab Biden während seiner Bemerkungen bei einer Spendenaktion der Demokraten in New York, wo er laut dem Weißen Haus von James Murdoch, dem Sohn des Medienmoguls Rupert Murdoch, vorgestellt wurde, eine deutliche Warnung heraus.

Biden verglich Putins jüngste Drohungen, eine Atomwaffe einzusetzen, mit der Kubakrise von 1962, dem Moment, als die beiden nuklearen Supermächte zuletzt kurz vor einer Atomkrise standen.

„Zum ersten Mal seit der Kubakrise haben wir eine direkte Bedrohung durch den Einsatz [of a] Atomwaffe, wenn die Dinge tatsächlich so weitergehen, wie sie es eingeschlagen haben“, sagte Biden. „Ich glaube nicht, dass es so etwas wie die Fähigkeit gibt, einfach zu sein [use] eine taktische Atomwaffe und nicht mit Armageddon enden.“

Der Tenor von Bidens Äußerungen war anders als die Äußerungen von Beamten seiner eigenen Regierung, die viel gemäßigter waren. Das sagte der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan kürzlich den USA nimmt Putins Drohungen ernst sieht aber keine Anzeichen dafür, dass er den Einsatz von Atomwaffen plant.

„Ich versuche herauszufinden, was Putins Abfahrt ist?“ sagte Biden am Donnerstagabend während der Veranstaltung. „Wo findet er einen Ausweg? Wo befindet er sich in einer Position, in der er nicht nur sein Gesicht, sondern auch seine bedeutende Macht innerhalb Russlands verliert?“

Breasseale bemerkte, dass die USA immer die Ernsthaftigkeit von Putins Drohung betont hätten. Biden hatte Putin zuvor ermahnt, während einer Rede vor der UN-Generalversammlung mit dem Atomsäbel gerasselt zu sein.

„Die Art von verantwortungsloser Rhetorik, die wir gesehen haben, ist für den Führer eines atomar bewaffneten Staates keine Möglichkeit zu sprechen“, sagte Breasseale und stellte fest, dass der Präsident deutlich gemacht habe, dass „jeder Einsatz von Atomwaffen in jedem Umfang katastrophal für die Welt wäre und würde schwerwiegende Folgen nach sich ziehen.“

„Ein Atomkrieg kann nicht gewonnen werden und sollte niemals geführt werden“, sagte er und fügte hinzu, dass das Verteidigungsministerium die Situation weiterhin genau beobachten werde.

Die USA und alliierte Geheimdienste haben verstärkte Überwachung von Russlands militärischen Bewegungen und Mitteilungen, die auf den Einsatz einer Atomwaffe hindeuten würden, berichtete POLITICO. Aber wenn Putin sich für diesen Weg entscheidet, hat der Westen möglicherweise nicht viel Vorankündigung, warnten Beamte.

Die meisten russischen Flugzeuge, konventionellen Raketen und Raketenwerfer können auch kleinere, taktische Atomwaffen einsetzen, die für den gezielten Einsatz auf dem Schlachtfeld ausgelegt sind. Diese unterscheiden sich von strategischen Waffen wie Interkontinentalraketen, die von Satelliten und anderen Überwachungsmitteln entdeckt werden können.

Russland verfügt nach öffentlichen Schätzungen über mehr als 1.900 taktische Atomsprengköpfe.