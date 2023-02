Pentagon-Informationen: Die USA haben einen chinesischen Spionageballon im Visier

Stand: 03.02.2023 04:11 Uhr

Nach Angaben des Pentagon haben die Vereinigten Staaten über dem Nordwesten des Landes einen scheinbar chinesischen Spionageballon gesichtet. Die Flugbahn des Ballons wird genau verfolgt. Er ist immer noch über den Vereinigten Staaten.

Das US-Militär hat einen chinesischen Spionageballon über dem Norden der USA gesichtet. Das Pentagon sagte, der Ballon sei am Mittwoch über dem Bundesstaat Montana im Nordwesten der Vereinigten Staaten gesichtet worden.

Die Flugbahn des Ballons wird genau verfolgt. Es sei immer noch über den Vereinigten Staaten, hieß es. Ein Abschuss wurde erwogen, aber wegen der Gefahr herabfallender Trümmer dagegen entschieden.

Pentagon: Ballonsafe aus China

Nach der Entdeckung des Ballons habe die Regierung sofort Maßnahmen ergriffen, um die Offenlegung sensibler Informationen zu verhindern, sagte Pentagon-Sprecher Pat Ryder. Man sei sich sicher, dass der Ballon aus China stamme, hieß es aus dem Pentagon.

Ein hochrangiger Pentagon-Beamter, der anonym bleiben wollte, sagte Reportern, das Überwachungsobjekt fliege in großer Höhe über sensible Orte, um Informationen zu sammeln. Beobachtet wurde das Flugobjekt unter anderem über dem US-Bundesstaat Montana, wo auf der Malmstrom Air Force Base unter anderem Atomraketen lagern.

Ähnliche Vorfälle sind in der Vergangenheit passiert. Der Unterschied besteht diesmal darin, dass der Ballon länger als gewöhnlich über den Vereinigten Staaten verweilt. Der Ballon stelle keine militärische Bedrohung oder Gefahr für die Menschen am Boden dar, sagte Ryder. Der Ballon soll aufgrund seiner großen Flughöhe auch für Flugzeuge sicher sein. Die USA stehen wegen des Vorfalls mit China in Kontakt.