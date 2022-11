Pentagon gibt Inhalt des neuen ukrainischen Waffenpakets bekannt — RT World News

Die USA schicken Munition, Raketen und Fahrzeuge im Wert von 400 Millionen Dollar nach Kiew

Die jüngste US-Militärhilfe für die Ukraine besteht hauptsächlich aus Artilleriemunition und Kurzstrecken-Flugabwehrraketen, teilte das Pentagon am Donnerstag mit. Washington sagt, die neuen Waffen werden Kiew helfen, russische Drohnenangriffe auf kritische Infrastruktur abzuwehren.

Das ukrainische Militär erhält 21.000 155-mm-Artilleriegeschosse sowie 500 der präzisionsgelenkten Excalibur-Granaten und 10.000 Schuss für die schweren 120-mm-Mörser, zusätzlich zu einer nicht näher bezeichneten Menge Munition für die von den USA gelieferten High Mobility Artillery Rocket Systems ( HIMARS), sagte das Pentagon.

Die USA haben auch vier Avenger-Luftverteidigungsfahrzeuge zugesagt, bei denen es sich im Grunde um Humvees handelt, die mit vier Trägerraketen für tragbare Stinger-Raketen ausgestattet sind.

Es wird auch eine unbekannte Anzahl von Hawk-Raketen für die Luftverteidigungsfahrzeuge der 1950er Jahre geben. Spanien hat letzte Woche vier seiner Ersatz-Falken geliefert und am Donnerstag zwei weitere versprochen.

Unter der in der Erklärung aufgeführten Ausrüstung befinden sich auch 100 weitere Humvees, 400 Granatwerfer, eine nicht näher bezeichnete Menge an Kleinwaffen und zwanzig Millionen Schuss Munition für sie. „Abbruchgeräte zur Hindernisbeseitigung“ und Kaltwetterausrüstung.









Nach eigenen Angaben des Pentagon ist dies der 25 „Rückzug“ aus den US-Militärbeständen seit August 2021 – sechs Monate vor Beginn der russischen Operation in der Ukraine im Februar. Washington sagt, es habe der Ukraine seit 2014 mehr als 21,4 Milliarden Dollar an Militärhilfe zugesagt – als ein von den USA unterstützter Putsch in Kiew die gewählte Regierung verdrängte und den Konflikt um die Krim und den Donbass auslöste.

Der Abzug vom Donnerstag sollte nicht mit der Ankündigung von 400 Millionen Dollar in der vergangenen Woche im Rahmen der Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) verwechselt werden, die hauptsächlich die Ausgaben für die Überholung von Ausrüstung abdeckt, die die USA bereits für Kiew bestimmt haben.