Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een selfie vrijgegeven die is genomen in de cockpit van een U-2-spionagevliegtuig, terwijl een vlieger boven de Chinese surveillanceballon vloog die eerder deze maand door het Amerikaanse leger werd neergeschoten.

De selfie, gemaakt door de piloot van de U-2, toont de schaduw van het vliegtuig op de ballon en een duidelijk beeld van de lading van de ballon terwijl deze het vasteland van de Verenigde Staten doorkruiste. CNN meldde als eerste het bestaan ​​van de selfie.

De ballon werd voor het eerst opgemerkt door de VS op 28 januari en uiteindelijk neergeschoten door het Amerikaanse leger voor de kust van South Carolina nadat ze het land waren doorkruist.

Een hooggeplaatste ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken zei eerder deze maand dat fly-bys “aantoonden dat de ballon op grote hoogte in staat was om inlichtingen te verzamelen.”

Ambtenaren zeiden dat ze hadden besloten de ballon niet boven de VS neer te schieten vanwege de grootte, uit angst dat vallend puin burgers of eigendommen op de grond zou kunnen verwonden. Generaal Glen VanHerck, commandant van het US Northern Command en het North American Aerospace Defense Command, zei later dat de ballon 200 voet lang was met een lading die een paar duizend pond woog.

Ambtenaren beweerden ook dat de ballon niet in staat was om aanzienlijke inlichtingen te verzamelen, deels omdat de VS onmiddellijk na het zien ervan maatregelen namen om zich ertegen te beschermen.

De U-2 is een eenzits verkennings- en bewakingsvliegtuig op grote hoogte met “zweefvliegtuigachtige kenmerken”, aldus de luchtmacht. Omdat de vliegtuigen regelmatig „op hoogtes van meer dan 22.000 voet” worden gevlogen, moeten piloten „een volledig drukpak dragen dat vergelijkbaar is met dat van astronauten”.

De foto die woensdag is vrijgegeven, laat duidelijk de piloot zien die boven de ballon vliegt, die 60.000 voet zweefde toen hij boven Montana werd gezien.

De herstelpogingen begonnen onmiddellijk nadat de ballon op 4 februari boven de Atlantische Oceaan was neergeschoten en werden op 17 februari afgerond. Stukken van het puin werden overgebracht naar het Federal Bureau of Investigation Laboratory in Virginia om verder te worden bestudeerd.

Plaatsvervangend perssecretaris van het Pentagon, Sabrina Singh, zei woensdag dat de lading van de ballon was geborgen.