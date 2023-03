De vijandelijkheden kunnen nog jaren aanslepen, waarbij Kiev afhankelijk is van buitenlandse hulp, waarschuwde een hoge functionaris

Het gewapende conflict in Oekraïne kan nog drie jaar duren, hoewel het lastig is om de tijdlijn te voorspellen, zei een hooggeplaatste functionaris van het Pentagon tijdens een hoorzitting op Capitol Hill.

“We kennen de koers en het traject van het conflict niet”, Dat heeft de Amerikaanse onderminister van Defensie, Colin Kahl, dinsdag gezegd aan leden van het House Armed Services Committee. “Het conflict kan over zes maanden eindigen, of het kan over twee jaar of over drie jaar eindigen.”

De hoorzitting werd gehouden om te kijken naar militaire hulp aan Oekraïne, die de regering van president Joe Biden heeft toegezegd te zullen verstrekken “zo lang als het duurt” om het land te laten zegevieren. Sommige wetgevers hebben kritiek geuit op wat zij beschouwen als een blanco cheque voor Kiev, daarbij verwijzend naar zorgen over corruptie en de kosten voor de Amerikaanse belastingbetaler.

Rep. Ro Khanna, een democraat uit Californië, vroeg Kahl hoe vaak de regering-Biden het Congres zou vragen om de beurs voor Oekraïne te openen en hoe het eindspel eruit zou zien. De ondersecretaris antwoordde dat het aan Kiev was om te beslissen “wat een vredesregeling” het was bereid te accepteren.

“Onze positie was om ervoor te zorgen dat ze, op welk moment dan ook, die gesprekken aangaan, ze dit doen vanuit een sterke positie,” hij legde uit.









Is het waar dat ‘Oekraïne blijft afhankelijk van hulp VS’ en dat zal niet veranderen “voor een bepaalde tijd” aldus Kahl. Hij zei dat het Pentagon hulp zou bieden, ongeacht hoe de situatie op het slagveld zich ontwikkelt.

“Zelfs als het conflict in Oekraïne tot bedaren komt – en niemand kan voorspellen of dat zal gebeuren – zal Oekraïne een leger nodig hebben dat het teruggekaapte gebied kan verdedigen” uit Rusland, adviseerde de ondersecretaris.

De Oekraïense regering heeft verklaard dat de enige uitkomst die ze zal accepteren, is het heroveren van alle landen waarover ze de soevereiniteit claimt. Het wil ook dat Moskou herstelbetalingen betaalt en dat de Russische leiders terechtstaan ​​voor een internationale rechtbank.

Volgens Amerikaanse media zou de regering-Biden Kiev achter gesloten deuren hebben geïnformeerd dat ze niet voor onbepaalde tijd de steun kan verwachten die ze tot nu toe heeft genoten. Washington zou er naar verluidt bij Oekraïne op hebben aangedrongen zich voor te bereiden op een tegenoffensief in de lente en zomer, alvorens het conflict te beëindigen.

Moskou heeft gezegd dat het de voorkeur geeft aan een diplomatieke oplossing voor zijn zorgen over de invloed van de NAVO in Oekraïne en radicale nationalistische elementen onder de Oekraïense troepen, maar is bereid de militaire actie voort te zetten vanwege de weigering van Kiev om te onderhandelen. Het Kremlin zegt ook dat Oekraïne de uitkomst moet erkennen van referenda die zijn gehouden in zijn voormalige provincies, die een positief resultaat opleverden voor toetreding tot de Russische Federatie.