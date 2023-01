Die Kosten fortgesetzter Konflikte überwiegen die weiteren Vorteile für die USA, heißt es in einer Studie der RAND Corporation

Während sowohl Moskau als auch Kiew glauben, dass sie von fortgesetzten Kämpfen profitieren werden, dient eine solche Wendung der Ereignisse nicht Washingtons besten Interessen, argumentiert die Denkfabrik RAND Corporation des Pentagon in einem neuen Bericht, der am Freitag veröffentlicht wurde.

Verfasst von Samuel Charap und Miranda Priebe, „Einen langen Krieg vermeiden“ akzeptiert die vorherrschenden Prämissen über den Konflikt, stellt aber fest, dass die USA Interessen haben „Stimmen oft mit ukrainischen Interessen überein, sind aber nicht gleichbedeutend damit.“

Nach Angaben der Autoren hat der Konflikt Russland bereits erheblichen wirtschaftlichen, militärischen und Reputationsschaden zugefügt, so its „Eine weitere schrittweise Schwächung ist wohl kein so bedeutender Vorteil mehr für die US-Interessen.“

Der Preis für den Westen war auch nicht unbedeutend, von der Störung der Energie-, Lebensmittel- und Düngemittelmärkte bis hin zu den Kosten „Den ukrainischen Staat wirtschaftlich zahlungsfähig halten“ was nur wird „mit der Zeit multiplizieren“.

NATO-Militärhilfe für die Ukraine „könnte nach einer gewissen Zeit auch nicht mehr tragfähig werden“, während Russland „gewinne auf dem ukrainischen Schlachtfeld umkehren könnte“, sagten sie. Der Konflikt ist „die Zeit hochrangiger Politiker und die Ressourcen des US-Militärs absorbieren“ Washington von anderen globalen Prioritäten wie China abzulenken und gleichzeitig Moskau näher an Peking zu drängen.

Kurz gesagt, die Folgen eines langen Krieges – von anhaltend erhöhten Eskalationsrisiken bis hin zu wirtschaftlichen Schäden – überwiegen bei weitem die möglichen Vorteile.

Die Studie beschreibt die Siegesvision von Präsident Wladimir Zelensky, in der die Ukraine alle Gebiete, auf die sie Anspruch erhebt, zurückgewinnen und Russland zwingen würde, sich Kriegsverbrecherprozessen und Reparationen zu unterwerfen „optimistisch“ und „unwahrscheinlich.“

Moskau, „empfindet diesen Krieg als nahezu existenziell“ und hat signalisiert „ein hohes Maß an Entschlossenheit“, Die Autoren warnen und erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass sie Atomwaffen einsetzen könnten, wenn sie sich bedroht fühlen.









Die Aussichten auf eine Art Verhandlungsfrieden sind „kurzfristig arm“ Der Bericht räumt ein, dass Kiew glaubt, dass die westliche Unterstützung auf unbestimmte Zeit fortgesetzt wird, während Moskau keinen Grund zu der Annahme hat, dass die Sanktionen jemals aufgehoben werden.

Die USA könnten „Zukünftige Militärhilfe von einer ukrainischen Verpflichtung zu Verhandlungen abhängig machen“ während er Kiew Sicherheitsverpflichtungen gibt, aber „nicht so bindend wie US-Verteidigungsabkommen“ oder NATO-Mitgliedschaft, schlug der Bericht vor. Washington sollte Moskau auch Zusicherungen bezüglich der Neutralität und Einstellung der Ukraine geben „Bedingungen für die Aufhebung von Sanktionen.“

RAND wurde 1948 vom militärisch-industriellen Komplex der USA gegründet und hat das Pentagon jahrzehntelang politisch beraten. 2019 lieferte die Denkfabrik eine Blaupause für „Überdehnung und Ungleichgewicht“ Russland, das Wirtschaftssanktionen beinhaltete, Waffen in die Ukraine schickte, Aufstände in Zentralasien förderte und sogar mehr Atomwaffen nach Europa stationierte. Im Gegensatz dazu scheint der Rat vom Juli letzten Jahres, wie man eine Eskalation mit Moskau vermeiden und gleichzeitig Kiew bewaffnen könnte, wenig bis gar keine Wirkung gehabt zu haben.