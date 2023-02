Pentagon: Chinesischer Spionageballon über dem Westen der USA gesichtet

WASHINGTON (AP) – Die USA verfolgen einen mutmaßlichen chinesischen Überwachungsballon, der seit ein paar Tagen über dem US-Luftraum gesichtet wurde, aber das Pentagon hat beschlossen, ihn nicht abzuschießen, da die Gefahr besteht, dass Menschen am Boden Schaden zufügen, sagten Beamte am Donnerstag. Die Entdeckung des Ballons belastet die Beziehungen zwischen den USA und China in einer Zeit erhöhter Spannungen zusätzlich.

Ein hochrangiger Verteidigungsbeamter sagte Pentagon-Reportern, dass die USA „sehr zuversichtlich“ seien, dass es sich um einen chinesischen Höhenballon handele und er über sensible Orte geflogen sei, um Informationen zu sammeln. Einer der Orte, an denen der Ballon gesichtet wurde, war Montana, wo sich auf der Malmstrom Air Force Base eines der drei Atomraketen-Silofelder des Landes befindet. Der Beamte sprach unter der Bedingung der Anonymität, um sensible Informationen zu erörtern.

Brigg. General Patrick Ryder, Pressesprecher des Pentagon, gab eine kurze Erklärung zu diesem Thema ab und sagte, die Regierung verfolge den Ballon weiterhin. Er sagte, dass es „derzeit in einer Höhe weit über dem kommerziellen Flugverkehr unterwegs ist und keine militärische oder physische Bedrohung für die Menschen am Boden darstellt“.

Er sagte, ähnliche Ballonaktivitäten seien in den letzten Jahren beobachtet worden. Er fügte hinzu, dass die USA Schritte unternommen hätten, um sicherzustellen, dass sie keine sensiblen Informationen sammeln.

Der Verteidigungsbeamte sagte, die USA hätten chinesische Beamte über mehrere Kanäle „engagiert“ und den Ernst der Angelegenheit mitgeteilt.

Der Vorfall ereignete sich, als Außenminister Antony Blinken seine erste Reise nach Peking unternehmen sollte, die an diesem Wochenende erwartet wurde, um zu versuchen, eine gemeinsame Basis zu finden. Obwohl die Reise nicht offiziell angekündigt wurde, haben sowohl Peking als auch Washington über seine bevorstehende Ankunft gesprochen.

Es war nicht sofort klar, ob die Entdeckung des Ballons Blinkens Reisepläne beeinflussen würde.

Der hochrangige Verteidigungsbeamte sagte, die USA hätten Kampfflugzeuge, einschließlich F-22, bereit gestellt, um den Ballon abzuschießen, wenn dies vom Weißen Haus befohlen werde. Das Pentagon riet schließlich davon ab und stellte fest, dass selbst wenn sich der Ballon über einem dünn besiedelten Gebiet von Montana befände, seine Größe ein Trümmerfeld schaffen würde, das groß genug wäre, um Menschen in Gefahr zu bringen.

Es war nicht klar, was das Militär tat, um es daran zu hindern, sensible Informationen zu sammeln, oder was mit dem Ballon passieren würde, wenn er nicht abgeschossen wird.

In einem Brief, der am Donnerstag an Verteidigungsminister Lloyd Austin gesendet wurde, schrieb Senator Steve Daines, R-Mont.: „Die Tatsache, dass dieser Ballon den Luftraum von Montana besetzte, gibt Anlass zu erheblicher Besorgnis über die Interkontinentalraketenfelder der Malmstrom Air Force Base und der Vereinigten Staaten sind das Ziel dieser Mission zum Sammeln von Informationen. … Es ist von entscheidender Bedeutung, die Flugbahn dieses Ballons, alle kompromittierten Vermögenswerte der nationalen Sicherheit der USA und die gesamte Telekommunikations- oder IT-Infrastruktur am Boden innerhalb der USA, die dieser Spionageballon nutzte, zu ermitteln.“

Der Verteidigungsbeamte sagte, der Spionageballon habe versucht, über die Raketenfelder von Montana zu fliegen, aber die USA haben eingeschätzt, dass er einen „begrenzten“ Wert in Bezug auf die Bereitstellung von China-Informationen hat, die sie nicht bereits auf andere Weise sammeln könnten, beispielsweise durch Spionagesatelliten.

Der Beamte wollte die Größe des Ballons nicht angeben, sagte aber, er sei groß genug, dass kommerzielle Piloten ihn trotz seiner großen Höhe sehen könnten. Der gesamte Flugverkehr wurde am Mittwoch von 13:30 bis 15:30 Uhr am internationalen Flughafen Billings Logan in Montana eingestellt, da das Militär dem Weißen Haus Optionen zur Verfügung stellte.

Ein Foto eines großen weißen Ballons, der über dem Gebiet verweilt, wurde von The Billings Gazette aufgenommen, aber das Pentagon wollte nicht bestätigen, ob das der Überwachungsballon war. Der Ballon konnte gesehen werden, wie er in und aus Wolken driftete, und an der Unterseite hing etwas, das wie eine Solaranlage aussah, sagte der Gazette-Fotograf Larry Mayer.

Der Verteidigungsbeamte sagte, was sie an diesem Start beunruhigte, sei die Höhe, in der der Ballon flog, und die Zeit, die er über einem Ort verweilte, ohne Einzelheiten zu nennen.

Der Gouverneur von Montana, Greg Gianforte, sagte, er sei am Mittwoch über die Situation informiert worden, nachdem die Nationalgarde von Montana über eine laufende Militäroperation im Luftraum von Montana informiert worden war, so eine Erklärung der republikanischen Gouverneurin und Sprecherin Brooke Stroyke.

„Vom Spionageballon über die Kommunistische Partei Chinas, die Amerikaner über TikTok ausspioniert, bis hin zu mit der KPCh verbundenen Unternehmen, die amerikanisches Ackerland kaufen, bin ich zutiefst beunruhigt über den ständigen Strom alarmierender Entwicklungen für unsere nationale Sicherheit“, sagte Gianforte in einer Erklärung.

Die Spannungen mit China sind bei zahlreichen Themen besonders hoch, von Taiwan und dem Südchinesischen Meer über die Menschenrechte in Chinas westlicher Region Xinjiang bis hin zum harten Vorgehen gegen Demokratieaktivisten in Hongkong. Auf dieser Liste der Irritationen stehen nicht zuletzt Chinas stillschweigende Unterstützung für Russlands Invasion in der Ukraine, seine Weigerung, Nordkoreas expandierendes ballistisches Raketenprogramm zu zügeln, und anhaltende Streitigkeiten über Handel und Technologie.

Am Dienstag versetzte Taiwan Kampfflugzeuge, versetzte seine Marine in Alarmbereitschaft und aktivierte Raketensysteme als Reaktion auf nahe gelegene Operationen von 34 chinesischen Militärflugzeugen und neun Kriegsschiffen, die Teil von Pekings Strategie sind, die selbstverwaltete Inseldemokratie zu verunsichern und einzuschüchtern.

Zwanzig dieser Flugzeuge überquerten die zentrale Linie in der Straße von Taiwan, die lange Zeit eine inoffizielle Pufferzone zwischen den beiden Seiten war, die sich während eines Bürgerkriegs im Jahr 1949 trennten.

Peking hat auch die Vorbereitungen für eine mögliche Blockade oder Militäraktion gegen Taiwan verstärkt, was bei Militärführern, Diplomaten und gewählten Beamten in den USA, Taiwans wichtigstem Verbündeten, zunehmende Besorgnis geweckt hat.

Der Überwachungsballon wurde zuerst von NBC News gemeldet.

Einige Einwohner von Montana berichteten, dass sie um die Zeit der Flughafenschließung am Mittwoch ein ungewöhnliches Objekt am Himmel gesehen hatten, aber es ist nicht klar, dass das, was sie sahen, der Ballon war.

Von einem Bürofenster in Billings sagte Chase Doak, er habe einen „großen weißen Kreis am Himmel“ gesehen, der seiner Meinung nach zu klein sei, um der Mond zu sein.

Er machte ein paar Fotos, rannte dann nach Hause, um eine Kamera mit einem stärkeren Objektiv zu holen, und machte weitere Fotos und Videos. Er konnte es etwa 45 Minuten lang sehen und es schien stationär zu sein, aber Doak sagte, das Video deutete darauf hin, dass es sich langsam bewegte.

„Ich dachte, es wäre vielleicht ein legitimes UFO“, sagte er. „Also wollte ich sicherstellen, dass ich es dokumentiert habe und so viele Fotos wie möglich gemacht habe.“

Der AP Diplomatic Writer Matthew Lee in Washington und Matthew Brown in Billings, Montana, haben zu diesem Bericht beigetragen.

Tara Copp und Lolita C. Baldor, The Associated Press