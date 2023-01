Pentagon-Chef macht asiatischen Verbündeten ein nukleares Versprechen — RT World News

Washington und Seoul werden „Tischübungen mit Schwerpunkt auf nuklearen Bedrohungen“ durchführen

Verteidigungsminister Lloyd Austin hat Washingtons erneut bekräftigt „eisern“ Verpflichtung gegenüber Südkorea und versprach, bei Bedarf die gesamte Palette der konventionellen und nuklearen militärischen Fähigkeiten der USA einzusetzen, um das, was er als zunehmend bezeichnete, abzuschrecken „destabilisierend“ Aktionen Nordkoreas.

In einem von der Nachrichtenagentur Yonhap am Dienstag während seines dritten Besuchs in Seoul als US-Verteidigungschef veröffentlichten Leitartikel behauptete Austin, dass nur die Anwesenheit von Tausenden amerikanischer Truppen und der „Am weitesten fortgeschritten“ Militärische Mittel haben sieben Jahrzehnte lang Frieden auf der Halbinsel sichergestellt – und sagten, die Seiten suchen ständig nach Wegen, um ihre zu stärken „Abschreckungsmaßnahmen“.

„Deshalb erweitern wir den Umfang und Umfang unserer kombinierten Übungen … Deshalb integrieren wir Live-Feuer-Elemente, die unsere Interoperabilität und Bereitschaft für ‚Fight Tonight‘ erhöhen, falls erforderlich.“ Austin schrieb.

„Wir sind bestrebt, noch mehr zu tun, einschließlich immer komplexerer szenariobasierter Planübungen, die sich auf nukleare Bedrohungen auf der Halbinsel konzentrieren, und Besuche strategischer US-Standorte, an denen unsere fortschrittlichsten Fähigkeiten untergebracht sind, um die Rolle zu demonstrieren, die diese Fähigkeiten in Krisen oder Konflikten spielen können.“ fügte er hinzu und gab keinen Zeitrahmen für die Übungen an.

Die USA unterhalten eine Streitmacht von rund 28.500 Soldaten in Südkorea und führen regelmäßige Übungen mit Seoul durch, die von Pjöngjang als angeprangert wurden „Provokationen“ und „Proben“ für eine mögliche Invasion. Nordkorea hat im vergangenen Jahr seine Raketentests intensiviert und den Einsatz von Atomwaffen im nationalen Recht verankert.









Austin behauptete, dass Pjöngjangs militärische Aktivitäten die Notwendigkeit nur noch weiter bewiesen hätten „wachsam bleiben“ und verstärken Sie die gemeinsamen Übungen nicht nur mit Seoul, sondern auch mit Tokio, und warnte alle regionalen „Gegner und Konkurrenten“ das „Wenn sie einen von uns herausfordern, fordern sie die … Allianz als Ganzes heraus.“

Der südkoreanische Präsident Yoon Suk-yeol sagte Anfang dieses Monats, dass sein Land „kann taktische Atomwaffen einsetzen oder in den Besitz eigener Atomwaffen kommen“ in kurzer Zeit, wenn „der [North Korean nuclear] Problem wird ernster.“

Yoon nahm die Bemerkung später zurück und sagte, dass Seoul sich immer noch für die Nichtverbreitung von Atomwaffen einsetze, und das sei er auch „völlig überzeugt von der erweiterten Abschreckung der USA“ eine Politik, unter der Washington Südkorea mit a versorgt „Atomschirm“ um es gegen militärische Bedrohungen zu verteidigen.