In Parijs braken vrijdagavond nieuwe protesten uit, een dag nadat president Emmanuel Macron en zijn regering per decreet een controversiële pensioenhervorming hebben goedgekeurd, zonder stemming in het lagerhuis van het parlement, de Nationale Vergadering.

Enkele duizenden demonstranten verzamelden zich op de Place de la Concorde van de hoofdstad, dicht bij het congresgebouw, tegenover een rij oproerpolitie, terwijl sommigen “Macron, ontslag!”

Later op de avond braken er botsingen uit tussen autoriteiten en demonstranten. Reuters TV zond beelden uit van de politie die traangas gebruikte om de wanorde van de menigte aan te pakken.

Eerder op vrijdag waren het verkeer, de vuilnisophaaldienst en de universiteitscampussen in de stad ontregeld, omdat vakbonden dreigden met stakingen van onbepaalde duur als reactie op het pensioendecreet.

Vakbondsleden dragen een spandoek met de tekst ‘niet 67, niet 64, pensionering is 60’. In het grootste deel van West-Europa is dit 65 jaar of hoger. Afbeelding: Bertrand Guay/AFP/Getty Images

Elders in het land blokkeerden stakende schoonmakers een afvalophaalinstallatie waar de grootste verbrandingsoven van Europa staat om hun vastberadenheid te onderstrepen.

Een blokkade bij de bioraffinaderij La Mede in Zuid-Frankrijk verhinderde dat brandstofleveringen vertrokken, zei exploitant TotalEnergies, met mogelijk benzinetekorten tot gevolg.

Een vakbondsfunctionaris zei eerder dat een soortgelijke blokkade van de raffinaderij van Total in Normandië zijn weekend zou beginnen.

Lokale media meldden dat vier op de vijf hogesnelheidstreinen van de TGV dit weekend niet zouden rijden, evenals meer dan de helft van de regionale treindiensten.

Leiders van de invloedrijke vakbond CGT riepen leden op om scholen, fabrieken en andere werkplekken te verlaten.

Waardoor ontstond de onrust?

De Franse regering had donderdagmiddag op korte termijn besloten de Nationale Vergadering te omzeilen en het belangrijkste hervormingsproject van president Emmanuel Macron zonder stemming uit te voeren.

Een speciaal artikel in de Franse grondwet staat de maatregel toe. Het parlement kan het nog steeds terzijde schuiven, maar alleen door binnen 24 uur na het decreet een motie van wantrouwen in de regering te organiseren.

Door de pensioenhervorming wordt onder meer de pensioenrichtleeftijd stapsgewijs verhoogd van 62 naar 64 jaar. Het kabinet vreesde dat de uitslag in het lagerhuis te dichtbij zou liggen om te voorspellen.

De regering van Macron stelt dat de veranderingen nodig zijn om een ​​van West-Europa’s meest genereuze pensioensystemen solvabel te houden. Hij probeerde tijdens zijn eerste ambtstermijn soortgelijke hervormingen door te voeren, maar slaagde er niet in, en gaf uiteindelijk zijn vlaggenschipbeleid op tijdens het uitbreken van COVID.

Uren na de verhuizing verzamelden zich enkele duizenden mensen in het centrum van Parijs en andere Franse steden. Verschillende auto’s werden in brand gestoken en ongeveer 310 mensen werden gearresteerd, aldus minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin.

Moties van wantrouwen in de Nationale Assemblee

Franse oppositiewetgevers hebben vrijdag afzonderlijke moties van wantrouwen ingediend tegen de regering, zei de leider van een onafhankelijke parlementaire fractie.

“De stemming over deze motie zal ons in staat stellen een diepe politieke crisis te boven te komen”, zei het hoofd van de zogenaamde Liot-groep Bertrand Pancher, wiens motie mede werd ondertekend door leden van de brede linkse NUPES-coalitie. .

De extreemrechtse National Rally (RN) diende een tweede motie in, maar die zou naar verwachting minder steun krijgen. RN-wetgever Laure Lavalette zei echter dat haar partij zou stemmen voor “alle” ingediende moties van wantrouwen. “Wat telt, is het tegengaan van deze oneerlijke hervormingswet”, zei ze.

De Nationale Assemblee stemt naar verwachting volgende week maandag over de moties.

Maar hoewel Macron bij de verkiezingen van vorig jaar zijn absolute meerderheid in het lagerhuis van het parlement verloor, was er weinig kans dat een motie van wantrouwen zou worden aangenomen, tenzij er een verrassingsalliantie wordt gevormd door parlementsleden uit alle oppositiegroepen, waarin extreemlinks van Frankrijk is opgenomen. en extreemrechts – beide machtige parlementaire facties.

De leiders van de conservatieve partij Les Republicains hebben uitgesloten dat ze proberen de regering omver te werpen; Macron had oorspronkelijk gehoopt op hun steun te kunnen vertrouwen om de hervormingen door te voeren.

Als een absolute meerderheid van de parlementsleden voor stemt, wordt de hervorming verworpen en moet de regering aftreden. Dan zou president Emmanuel Macron kunnen proberen een nieuwe premier te benoemen of nieuwe verkiezingen uitschrijven. Maar als er geen absolute meerderheid is voor een motie van wantrouwen, wordt de pensioenhervorming goedgekeurd.

Het hogerhuis, de senaat, had verschillende keren voor de hervormingen gestemd toen de Franse regering probeerde een wetsvoorstel via de wetgevende macht te ruilen.

mm, dh/msh (AFP, dpa, Reuters)