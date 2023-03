Het was een buitengewone scène die de politieke storm belichaamde waarin Frankrijk is terechtgekomen.

Toen premier Elisabeth Borne donderdagmiddag op weg was naar het podium van de Nationale Vergadering, stonden wetgevers van de oppositie op, scandeerden de Marseillaise en hielden borden vast met “nee tegen 64 jaar” en “democratie”.

De voorzitter van de Algemene Vergadering onderbrak de zitting om de zaken te kalmeren.

Maar toen Borne enkele minuten later het woord nam, moest ze het boegeroep van de parlementariërs alsnog overstemmen.

“Op basis van artikel 49.3 van de grondwet neem ik de verantwoordelijkheid van de regering op me”, schreeuwde ze, waarmee ze aankondigde dat een controversiële pensioenhervorming die de Franse minimumpensioenleeftijd verhoogt van 62 naar 64 jaar, zonder stemming in het lagerhuis zou worden doorgevoerd.

‘Er klopt iets niet in het Franse politieke systeem’

Artikel 49, derde lid, staat de minister-president toe eenzijdig op te treden. De enige manier om een ​​wetsvoorstel tegen te houden dat onder deze regel is aangenomen, is door de regering ten val te brengen.

“Wat er gebeurde was absoluut ongehoord – het was verschrikkelijk om te zien hoe de Nationale Vergadering helemaal gek werd”, vertelde Bruno Cautres van de in Parijs gevestigde denktank Centre for Political Research aan DW.

Na wekenlange protesten tegen de pensioenhervorming waaide er ook buiten het parlement tegenwind tegen wat door velen werd gezien als een autoritaire zet.

Duizenden demonstranten gingen de straat op in Parijs en andere steden in het hele land, sommigen van hen bleven tot diep in de nacht en botsten met de oproerpolitie. Komend weekend worden er meer protesten verwacht.

“Dit benadrukt dat er iets niet klopt in het Franse politieke systeem – dat kunnen we zien in onze regelmatige peilingen, waaruit blijkt dat mensen een meer participatieve democratie willen waar vakbonden en het maatschappelijk middenveld worden betrokken bij de uitwerking van wetteksten”, zei Cautres.

Oppositiepartijen hebben twee moties van wantrouwen ingediend die maandag in stemming worden gebracht.

Zal de regering de motie van wantrouwen overleven?

De Franse regering heeft de steun gekregen van de leiders van de conservatieve Republikeinen. Hun 60 stemmen zouden de minderheidscoalitie van president Emmanuel Macron de benodigde meerderheid geven om de stemmen van wantrouwen af ​​te weren.

En toch hadden dezelfde leiders al de steun van hun partij toegezegd voor de pensioenhervorming. Maar niet genoeg Republikeinen stemden ermee in om dat voorbeeld te volgen, en daarom achtte president Macron een parlementaire meerderheid voor zijn hervorming onwaarschijnlijk en besloot hij de 49.3.

Vincent Martigny, professor politieke wetenschappen aan de Universiteit van Nice en de Ecole Polytechnique in Parijs, denkt dat de stap Frankrijk in een politieke crisis heeft gestort die zal blijven, althans op middellange termijn.

Hoewel de baan van president Macron niet direct wordt bedreigd, lijkt het leiden van het land een hoofdpijn te worden.

Overheid is ‘dodelijk gewond’

“De regering in haar huidige vorm is dodelijk gewond, net als tijdens een corrida, een stierengevecht”, zei Martigny tegen DW, eraan toevoegend dat premier Borne vrijwel zeker zou moeten aftreden.

“Als een van de stemmen van wantrouwen erdoor komt, zal de regering vallen en zal de president waarschijnlijk de Nationale Vergadering ontbinden”, zei Martigny.

“Als de regering de stemming overleeft, kan Macron ofwel de hervorming intrekken, wat hoogst onwaarschijnlijk lijkt, ofwel eraan vasthouden, wat een sociale crisis zal veroorzaken met onbekende gevolgen, waaronder vervroegde parlementsverkiezingen”, voegde hij eraan toe.

De president stelt ondertussen dat Frankrijk de hervorming nodig heeft om zijn financiële geloofwaardigheid op de internationale markten te behouden, waar het zijn schuld herfinanciert die ongeveer 110 procent van het Franse BBP bedraagt.

“Ik ben van mening dat de financiële en economische risico’s (van het niet uitvoeren van de hervorming) te groot zijn”, zei Macron donderdag voor het kabinet, volgens een verklaring van zijn kantoor.

“Maar in tegenstelling tot mensen in landen als Duitsland, geven de Fransen niet om staatsschuld – voor hen is het een bijzaak”, onderstreepte Martigny.

Een land met ‘welvaartsnationalisme’

Het pensioenstelsel daarentegen vormt de kern van hun zorgen.

“De Fransen beoefenen wat ik welvaartsnationalisme zou noemen – ze zijn erg gehecht aan hun systeem van herverdeling en beschouwen het als een cruciaal onderdeel van hun identiteit”, zei Martigny.

Hij voegde eraan toe dat het zelfs in politiek stabiele tijden een uitdaging was om sociale hervormingen door te voeren in Frankrijk.

“Maar we zitten in barre economische tijden met een oorlog in Oekraïne en stijgende inflatie. Bovendien heeft Macron nauwelijks onderhandeld met de vakbonden en wil hij de hervorming met geweld doordrukken”, zei Martigny. “Dit alles veroorzaakt een enorme opschudding.”

Is er een uitweg uit de politieke crisis?

Cautres van het Centre for Political Research denkt dat de enige manier voor Macron om op middellange termijn weer in rustiger politiek vaarwater te komen, is door een meerderheid in het parlement te bereiken.

“Of hij sluit een stabiel regeerakkoord met de Republikeinen, of hij ontbindt de Nationale Assemblee in de hoop op een beter resultaat bij de volgende parlementsverkiezingen”, aldus de expert.

Maar Benjamin Morel, politiek analist en docent publiekrecht aan de Universiteit Paris 2 Panthéon-Assas, betwijfelt of deze strategieën zullen werken.

“De Republikeinen zijn geen betrouwbare partners – ze lijken een groep vrije elektronen te zijn zonder veel partijdiscipline”, zei hij tegen DW.

En snelle parlementsverkiezingen kunnen een ander risico inhouden.

“Extreemrechts zal waarschijnlijk terrein winnen, omdat het tijdens de debatten in het parlement een respectabel imago heeft weten op te bouwen terwijl het tegen de hervorming is en aan de kant van het volk staat. En democratische vermoeidheid, zoals we die nu vaak zien, leidt tot onthouding of een stem voor de extremen’, zei Morel.

