Maar nu wordt alles anders: supermarktketen Penny gaat drastische veranderingen doorvoeren in 800 vestigingen in Duitsland. Kan bij een paar nieuwe vrienden durven zijn.

De verantwoordelijkheid van de Discounter-Kette Penny neemt enkele miljoenen in handen en leidt tot drastische veranderingen in de eigen branches. De Künden waren de Laden die wiedererkennen.

Er was hier geen sprake van sparren

De Discounter Penny heeft een grote Duitse reputatie en is daardoor een land met ruim 2.200 vestigingen. Maar bij de verwerking hoeven niet alle normen in aanmerking te worden genomen. Verzekerd ontvangt u 800 ladingen met een maximum van 700 vierkante meter. Omdat het beste van de huidige “Kleine Flächen” herauszuholen is, moeten ze voor deze branches drastische veranderingen doorvoeren.

Voor de Umbau investiert der Konzern insgesamt einen three Millionenbetrag. Met het geld worden die kleine ladingen na het bezoek van de bewoner volledig vernietigd en krijgen ze nieuwe vormen. Pro standort sie dabei met een kostprijs tot 250.000 euro. Beweging is de Tatsache, dat de Grundrisse damals nicht unbedingt klug in Hinblick auf die Menge der angebotenen Producten werden geplant. Dat wordt veranderd om het gebruik van de Quadratmeter te maximaliseren.

Kaal is tijdverspilling

De Penny-Chef Stefan Görgens heeft een aantal drastische veranderingen voor de vestigingen doorgevoerd en daar daarom concrete beslissingen over genomen. Wij zijn dan ook verrast dat de afzonderlijke magazijngroepen in 2028 beschikbaar zullen zijn. Van dit slimme concept kunnen wij profiteren dan met meer product uit kleinere verkoopverpakkingen. En ook het gedrag wordt een succes. Deshalb plant de Verantwortlichen, Selbstbedienungskassen voor Ort zu installieren. Verbraucher kan in het lichaam worden opgenomen en vervolgens kaal worden gescand en door het systeem worden bezahlen.

Aber damit nicht genug. De aard van de focus van de takken is anders. Het bedrijf geeft daarom meer informatie over verse producten. Non-Food-waren en handelsproducten gaan door de chef-koks verder in de achtergrond. Wij kunnen oplossingen bieden voor al uw typische huishoudelijke behoeften. Op je eigen website zul je zien dat je met jouw nieuwe gedachten als klant van het filiaal in Kette gelooft. Iedereen die beide Verbrauchern benadert, is een dwaas.