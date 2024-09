Met Penny is het mogelijk om grote veranderingen door te voeren, afhankelijk of je nog aanpassingen kunt doen. Eind 2028 zou 250 jaar volledig gerenoveerd en gemoderniseerd zijn.

De moderniseringszaken van Penny betreffen de kleinere vestigingen van de Unternehmens. Na lange tests werd het format opgericht en zal vanaf 2028 operationeel zijn, alle vestigingen tot 700 vierkante meter worden gerenoveerd. Dit betekent dat er drie miljoen investeringen zijn.

Penny: De kosten zullen minder dan 200.000 euro bedragen

Iedereen die „Chip.de“ meldt, krijgt een terugbetaling met kosten variërend van 200.000 tot 250.000 euro. De kleine vestigingen van de Penny bedragen maximaal 800 euro, wat betekent dat de kosten voor het kantoor met honderden miljoenen euro’s omhoog gaan. Deze investering is nog steeds mogelijk vanwege het falen van de Rewe-Gruppe.

De ziel van de modernisering van Penny wordt beschouwd als de steunpilaar van zijn bestaan, zijn begrip en de ervaring van zijn ontwikkeling. De boodschap van Der Penny-chef Stefan Görgen is dat hij een nieuw concept is in 40 vestigingen en dat het zowel is getest als opgevolgd. In deze testwinkels konden mannen een rustig wachttarief krijgen. En de kennis die door de nieuwe ontwikkeling kan worden verkregen.

Deze beide kleine filialen bieden centen aan op non-food artikelen en een gereduceerd foodpromotie-overzicht. Stattdessen zal de Fokus op rijke productielegen bemannen. De mens zal blij zijn dat je kunt genieten van kleine Geschäftsflächen en complete woonervaringen, die “Chip.de” -berichten kunnen sturen.

Ausweitung der Self-Checkout-Kassen

Als de cent in de regel grote standorte de voorkeur krijgt, wordt het economische gewicht van de kleine takken concreet. Door de veranderingen in de geschiedenis van de kleine branches kennen zij een nieuw herstel. Door IT-ondersteuners wordt sortimentsbeheer en prijsplanning uitgevoerd, het sortiment wordt uitgevoerd op de Fläche-niveaus en wordt steeds langer.

Een nieuw element, waarvan de modernisering is gerealiseerd, is het resultaat van de zelfscankassa. Deze waren waardevoller en konden door deze kassen worden geconsumeerd. Penny hat als Ziel, dass auch Small Standorte den Kunden is een einkaufsmöglichkeit bietet, die zowel modern als toch efficiënt is. De gevolgen van moderniseringsprocessen kunnen gespannen zijn.