Woche 10 der College-Football-Saison wird zu Beginn des Novembers noch mehr Klarheit in das College-Football-Playoff-Rennen bringen. Es stehen fünf Ranglistenspiele auf dem Programm, in denen jeweils ein Team unter den Top 10 der ersten CFP-Rangliste vertreten ist. Nr. 7 Texas empfängt Nr. 23 Kansas State im Mittags-ET-Fenster, in dem auch Nr. 1 Ohio State, Nr. 15 Notre Dame und Nr. 10 Ole Miss gegen nicht gewertete Gegner im Einsatz sind. Nr. 2 Georgia empfängt Nr. 12 Missouri im Rahmen eines SEC-on-CBS-Doubleheaders am Nachmittag, während Nr. 22 Oklahoma State Nr. 9 Oklahoma zum letzten geplanten Bedlam-Rivalitätsspiel empfängt. Der Schlummertrunk beinhaltet ein weiteres Paar Ranglistenwettbewerbe. Nr. 8 Alabama tritt gegen Nr. 14 LSU an, um die SEC mit einem CBS-Doubleheader zu krönen, und Nr. 5 Washington besucht Nr. 20 USC. Nr. 3 Michigan wird auch zu Hause gegen Purdue im Einsatz sein.

CBS Sports wird Ihnen den ganzen Abend über bei jedem Schritt zur Seite stehen, um Sie mit den neuesten Ergebnissen, Highlights und Handlungssträngen auf dem Laufenden zu halten. Immer östlich

College-Football-Ergebnisse, Zeitplan: Woche 10

Nr. 1 Ohio State 35, Rutgers 16 – Fazit, Zusammenfassung

Nr. 7 Texas 33, Nr. 23 Kansas State 30 (OT) – Fazit, Zusammenfassung

Clemson 31, Nr. 15 Notre Dame 23 – Fazit, Zusammenfassung

Nr. 10 Ole Miss 38, Texas A&M 35 – Zusammenfassung

Armee bei No. 25 Air Force – CBS Sports Network – GameTracker

Nr. 12 Missouri und Nr. 2 Georgia – CBS – LIVE-Updates

Nr. 4 Florida State in Pittsburgh – ESPN – GameTracker

Nr. 9 Oklahoma und Nr. 22 Oklahoma State – ABC – LIVE-Updates

Nr. 11 Penn State in Maryland – Fox – GameTracker

Cal bei Nr. 6 Oregon – 17:30 Uhr auf Pac-12 Network

Purdue in Nr. 3 Michigan – 19:30 Uhr auf NBC – Expertentipps, Vorschau

Nr. 5 Washington bei Nr. 20 USC – 19:30 Uhr auf ABC – Expertentipps, Vorschau

Nr. 14 LSU in Nr. 8 Alabama – 19:45 Uhr auf CBS – Expertentipps, Vorschau

