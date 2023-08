Der Schauplatz der zweiten Debatte – die Ronald-Reagan-Präsidentenbibliothek im kalifornischen Simi Valley – ist ein ebenso passender Ort wie jeder andere für ein Duell zwischen Pence und Trump, wobei Trump eine neue Republikanische Partei repräsentiert, die einen Großteil von Reagans Abstammung und Pences Kandidatur fast aufgegeben hat ein Versuch, zu einer früheren Ära der GOP vor Trump zurückzukehren.

Es ist jedoch unklar, ob der Showdown zustande kommt.

Trump hat es vermieden, die Bühne mit einem seiner Rivalen zu teilen, und ließ oft die Viehbesuche aus, an denen andere Kandidaten teilnahmen. Das gilt insbesondere für die Debatten: Trump hat öffentlich die Idee geäußert, die erste Debatte später in diesem Monat auszulassen, und erklärt, er wolle keinem seiner Gegner die Chance geben, ihm die Aufmerksamkeit zu stehlen.

Angesichts der mehrfachen Anklagen gegen Trump äußert sich Pence zunehmend kritisch gegenüber seinem ehemaligen Chef und sagt, er sei nicht länger geeignet, Oberbefehlshaber zu sein. „Jeder, der sich über die Verfassung stellt, sollte niemals Präsident der Vereinigten Staaten sein“, sagte Pence in einer Erklärung, nachdem Trump von der Bundesanwaltschaft wegen des Versuchs, die Wahl 2020 zu kippen, angeklagt worden war.

Trump ist auch kritischer gegenüber Pence geworden und sagt, er sei „zur dunklen Seite gegangen“.

Trotzdem sagte Pences Wahlkampfteam am Freitag, er habe das „Treueversprechen“ des RNC unterzeichnet und versprach, den späteren Kandidaten zu unterstützen – etwas, von dem Trump gesagt hatte, dass er es nicht tun würde.

Zu diesem Zeitpunkt scheint Pence die Chance auf ein direktes Duell mit Trump fast zu genießen. „Ich habe tausendmal über Donald Trump debattiert“, sagte er kürzlich in Indianapolis bei einem Treffen der Gesetzgeber der Bundesstaaten. „Nur nicht vor den Kameras.“

Derzeit dürften nur wenige andere Kandidaten an der zweiten Debatte teilnehmen. Der Gouverneur von North Dakota, Doug Burgum, der sich ebenfalls für die erste Debatte qualifiziert hat, hat zuvor die erforderliche Anzahl an Spendern für die zweite Debatte erreicht, benötigt jedoch in mindestens einer landesweiten Umfrage 3 Prozent.

Und der selbsternannte „Qualitätsguru“ Perry Johnson sagte auch, dass er über die benötigten 50.000 Spender verfüge. Und obwohl er sich offenbar für die erste Debatte in einer turbulenten Umfrage am Freitag qualifiziert hat, könnte er mit der höheren 3-Prozent-Hürde Schwierigkeiten haben.

Gastgeber der Debatte sind Fox Business, die Reagan Foundation, Univision und Rumble. Moderatoren wurden noch nicht bekannt gegeben.

Steve Shepard hat zu diesem Bericht beigetragen.