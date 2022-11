Pence: „Ich denke, wir werden in Zukunft bessere Wahlmöglichkeiten haben“ als Trump

CNN

Der frühere Vizepräsident Mike Pence sagte in einem neu veröffentlichten Interviewclip, dass er und seine Familie „beterfüllt“ darüber nachdenken, ob er 2024 für das Präsidentenamt kandidieren soll, und dass die USA „in Zukunft bessere Wahlmöglichkeiten“ haben werden als der frühere Präsident Donald Trump .

Auf die Frage von David Muir von ABC News, ob er glaubt, Trump besiegen zu können, der voraussichtlich am Dienstag eine Kampagne für das Weiße Haus für 2024 ankündigen wird, antwortete Pence: „Nun, das müssten andere sagen, und es wäre dafür wir entscheiden, ob wir das testen wollen oder nicht.“

Und auf die Frage, ob er glaubt, dass sein ehemaliger Chef wieder Präsident werden sollte, sagte Pence: „Ich denke, das liegt am amerikanischen Volk. Aber ich denke, wir werden in Zukunft bessere Entscheidungen treffen. Die Menschen in diesem Land verstehen sich eigentlich ganz gut, wenn man aus der Politik raus ist. Und ich denke, sie wollen sehen, dass ihre nationalen Führer beginnen, dasselbe, dasselbe Mitgefühl und dieselbe Großzügigkeit des Geistes zu reflektieren. Und ich denke, also denke ich, dass es in den kommenden Tagen bessere Entscheidungen geben wird.“

„Und für mich und meine Familie werden wir darüber nachdenken, was unsere Rollen dabei sein werden“, fügte er hinzu.

Der frühere Vizepräsident war mit seinen Plänen für 2024 verschüchtert, galt aber lange Zeit als potenzieller Anwärter auf die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner. Jedes formell erklärte Angebot würde jedoch mit ziemlicher Sicherheit auf starken Widerstand von Trump stoßen, dessen Unterstützer er in einem Vorwahlkampf brauchen würde.

Auf Druck von Muir, warum Trump nicht früher Maßnahmen ergriffen habe, um die Gewalt im US-Kapitol am 6. Januar 2021 zu stoppen, sagte Pence, er könne „nicht erklären, was der Präsident an diesem Tag getan hat“, und sagte das gegenüber ABC er hat am 6. Januar nie etwas von Trump oder dem Weißen Haus gehört.

Der ehemalige Vizepräsident, der am 6. Januar im Kapitol war, als sich die Gewalt entfaltete, sagte, er habe „keine Angst verspürt. Ich war voller Empörung über das, was ich sah.“

Pence wiederholte einen Auszug aus seinem Buch, das letzte Woche im Wall Street Journal veröffentlicht wurde, und beschrieb, wie er mit seinem leitenden Agenten des Secret Service nicht einverstanden war, der ursprünglich wollte, dass der Vizepräsident das Kapitol verlässt. Als Kompromiss wurde Pence zur Laderampe gebracht, von der ihm gesagt wurde, dass sie sicherer sei, fand aber die Autokolonne in Position, um das Kapitol zu verlassen.

„Sie brachten uns zur Autokolonne, wobei die Türen unseres Suburban auf beiden Seiten offen waren. Und ich sah, dass sie Fahrzeuge auf der Rampe positioniert hatten. Und ich drehte mich einfach zu meinem Leiter des Secret Service um und sagte: ‚Ich steige nicht in dieses Auto‘ … Ich nahm einfach an, dass, wenn wir in das Auto steigen und diese 200-Pfund-Türen schließen, nicht mein Team in der Laderampe ist, sondern dass vielleicht jemand im Hauptquartier des Secret Service dem Fahrer einfach den Befehl zum Losfahren geben würde“, erinnerte sich Pence.

„Ich wollte nur nicht, dass diese Randalierer sehen, wie die Autokolonne des Vizepräsidenten vom Capitol Hill wegrast. Ich wollte ihnen diese Genugtuung nicht geben“, fügte er hinzu.

Pence wird am Mittwoch, dem Tag nach der Veröffentlichung seiner bevorstehenden Autobiografie „So Help Me God“, an einem CNN-Rathaus teilnehmen. Das Rathaus, moderiert von CNN-Moderator und Washington-Chefkorrespondent Jake Tapper, findet in New York City statt und ist für 21 Uhr ET angesetzt.