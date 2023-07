Der damalige US-Präsident Donald Trump gibt eine Presseerklärung im Weißen Haus ab, im Hintergrund sein Vizepräsident Mike Pence. © Susan Walsh/AP/dpa

Bei den Ermittlungen zum Sturm auf das Kapitol könnte eine Anklage gegen Ex-Präsident Trump bevorstehen. Damals rief der Mob auch „Hang Pence“ – doch sein ehemaliger Stellvertreter ist ambivalent.

2 Minuten Lesezeit

23.07.2023 19:04:00

Der frühere US-Vizepräsident und derzeitige republikanische Präsidentschaftskandidat Mike Pence sieht eine mögliche dritte Anklage gegen seinen Ex-Chef Donald Trump im Zusammenhang mit dem Angriff auf das Kapitol kritisch. Trumps Worte vom 6. Januar 2021 seien „rücksichtslos“ gewesen, aber er sei „noch nicht davon überzeugt, dass sie kriminell seien“, sagte Pence gegenüber CNN. Mit Blick auf eine mögliche Anklage gegen den Ex-Präsidenten, mit der Beobachter und Trump selbst bald rechnen, sagte Pence: „Ich hoffe wirklich, dass es nicht dazu kommt.“

Pence beklagte, dass es in der amerikanischen Bevölkerung bereits große Bedenken gebe, dass die US-Justiz Menschen ungleich behandle. Mit Blick auf die rechtlichen Schritte des Justizministeriums gegen Trump warnte er, dass die Menschen kein Vertrauen mehr in das Ministerium hätten. Pence kündigte an, dass er im Falle seiner Wahl zum Präsidenten nicht nur den Generalstaatsanwalt, sondern die gesamte Führungsspitze des Ministeriums ersetzen würde. Pence kandidiert wie Trump für die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner bei der Wahl 2024.

den Stellvertreter ködern

Am 6. Januar 2021 stürmten Trump-Anhänger den Kongresssitz in Washington, während Pence den Vorsitz innehatte, um den Sieg des Demokraten Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl 2020 zu bestätigen. Trump hatte in den Wochen nach der Wahl mit falschen Behauptungen, Wahlbetrug habe ihm den Sieg gestohlen, die Stimmung geschürt – und er hatte Vize Pence unverhohlen aufgefordert, die formelle Bestätigung des Biden-Sieges bei der Kongresssitzung zu verschieben. Als Pence dies öffentlich dementierte, hetzte Trump auch seine Anhänger gegen seinen Stellvertreter auf. Damals erklangen Rufe wie „Hang Pence“ aus der Menge.

Das Justizministerium hatte einen Sonderermittler ernannt, um Trumps Rolle bei der Wahl und dem Angriff auf das Kapitol zu untersuchen. Der Ermittler teilte Trump kürzlich offiziell mit, dass er das Ziel der Ermittlungen sei, und er forderte den Ex-Präsidenten auf, sich vor der zuständigen Jury zu der Angelegenheit zu äußern. Experten und Trump selbst rechnen daher damit, dass bald Anklage gegen den Ex-Präsidenten erhoben wird. Wann das kommen könnte, ist unklar. Es gibt keine offiziellen Informationen. In zwei weiteren Fällen in New York und Miami wurde bereits Anklage gegen Trump erhoben.