Peloton wird Fahrräder in jedes Hilton-Hotel in den USA stellen

Jen Van Santvoord fährt am 07. April 2020 in ihrem Haus in San Anselmo, Kalifornien, mit ihrem Peloton-Heimtrainer.

Peloton wird im Rahmen einer am Montag angekündigten Partnerschaft in allen 5.400 Hotels der Marke Hilton in den Vereinigten Staaten Fahrräder aufstellen, da der Fahrradhersteller darauf drängt, seine Reichweite zu erweitern.

Die Partnerschaft wird mindestens ein Fahrrad für jedes Hotel-Fitnesscenter bereitstellen, einschließlich Standorten der 18 Hilton-Marken wie Hampton Inn, Embassy Suites und Doubletree. Hilton Honors-Mitglieder erhalten außerdem eine 90-tägige kostenlose Testversion der Peloton-App.

Hilton-Hotels, die bereits über Peloton-Fahrräder verfügen, haben die Möglichkeit, ein weiteres hinzuzufügen. Das Unternehmen sagt, dass der Rollout in den kommenden Wochen beginnen wird, wobei die meisten Standorte bis Ende des Jahres ausgestattet sein werden.

Die Partnerschaft baut auf einer bestehenden Hotelpräsenz für Peloton auf, die besagt, dass Hotelgäste im Jahr 2022 bisher 1,6 Millionen Peloton-Fahrten absolviert haben.

„Meine erste Erfahrung mit Peloton machte ich während eines Hotelaufenthalts im Urlaub und ich war sofort begeistert“, sagte Betsy Webb, Global Vice President der Handelssparte von Peloton. „Wir lieben Marken, die das Wohlbefinden ihrer Kunden priorisieren, und könnten nicht aufgeregter sein, Peloton landesweit zu Hilton-Gästen zu bringen, wo immer sie sich auf ihrer Fitnessreise befinden.“

Peloton, das als exklusive Marke für den Direktvertrieb an den Verbraucher begann, hat sich auf einen breiteren Ansatz für den Massenmarkt umgestellt. Letzte Woche gab das Unternehmen bekannt, dass seine Fahrräder, Laufbänder und andere Hardware in den Filialen von Dick’s Sporting Goods verkauft werden. Peloton hat zuvor landesweite Fahrradverleihe, zertifizierte Gebrauchträder und eine Vertriebspartnerschaft mit Amazon eingeführt.

Es ist alles Teil einer größeren Turnaround-Bemühung von CEO Barry McCarthy, der im Februar das Ruder von Mitbegründer John Foley übernommen hat. Das Unternehmen kündigte während des Machtwechsels erhebliche Änderungen und Entlassungen an, da es mit dem Ende der Nachfrage aus der Pandemie-Ära zu kämpfen hatte.

Ein Vertreter von Peloton bezeichnete dieses Jahr als „transformativ“ für das Unternehmen und deutete an, dass weitere Änderungen in der Unternehmensstrategie bevorstehen.

Foley verließ seine Position als Vorstandsvorsitzender Mitte September zusammen mit seinem Mitbegründer und Chief Legal Officer Hisao Kushi und dem ersten internationalen Neuzugang des Unternehmens, Chief Commercial Officer Kevin Cornils. Letzte Woche verließ Dara Treseder, Marketingleiterin von Peloton, das Unternehmen, um eine Führungsposition bei Autodesk zu übernehmen.

Korrektur: Peloton stellt in allen 5.400 Hotels der Marke Hilton in den USA Fahrräder auf. In einer früheren Version wurde der Status der Hotels falsch angegeben.