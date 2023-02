Peloton (PTON) Q2-Ergebnisse 2023

Brody Longo trainiert am 16. April 2021 in Brick, New Jersey, auf seinem Peloton-Ergometer.

Peloton sagte am Mittwoch, dass sich der Nettoverlust im Jahresvergleich verringerte, und im dritten Quartal in Folge waren die Einnahmen aus Abonnements höher als die Verkäufe der angeschlossenen Fitnessprodukte des Unternehmens.

CEO Barry McCarthy nannte die Ergebnisse einen möglichen „Wendepunkt“ für das Unternehmen, das einen Großteil des vergangenen Jahres damit verbracht hat, eine aggressive Turnaround-Strategie umzusetzen.

Der Umsatz des Fitnessgeräteherstellers im zweiten Quartal übertraf die Erwartungen der Wall Street, aber das Unternehmen verzeichnete größere Verluste pro Aktie als erwartet.

So schnitt Peloton in den drei Monaten zum 31. Dezember im Vergleich zu den Erwartungen der Wall Street ab, basierend auf einer Umfrage unter Analysten von Refinitiv:

Verlust pro Aktie: 98 Cent vs. 64 Cent erwartet

Einnahmen: 792,7 Millionen US-Dollar gegenüber erwarteten 710 Millionen US-Dollar

Der ausgewiesene Nettoverlust des Unternehmens für den Dreimonatszeitraum zum 31. Dezember betrug 335,4 Millionen US-Dollar oder 98 Cent pro Aktie, verglichen mit einem Verlust von 439,4 Millionen US-Dollar oder 1,39 US-Dollar pro Aktie im Vorjahr. Während es das achte Quartal in Folge ist, in dem das Übungsunternehmen Verluste gemeldet hat, ist es der geringste Verlust, den Peloton seit dem vierten Quartal des Geschäftsjahres 2021 verzeichnet hat.

Der Umsatz ging im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 30 % zurück, übertraf jedoch die erwartete Spanne des Unternehmens von 700 bis 725 Millionen US-Dollar. Die Verkäufe von Connected-Fitness-Produkten, die normalerweise während des Urlaubsquartals von Peloton stark sind, gingen im Jahresvergleich um 52 % zurück, während die Abonnementeinnahmen um 22 % stiegen.

„Dies ist die Zeit des Jahres, in der wir, wenn wir viel Hardware verkaufen, viele Hardware-bezogene Einnahmen erwarten würden, und Sie würden erwarten, dass diese Einnahmen möglicherweise das Abonnement übersteigen würden“, sagte McCarthy sagte CNBC. „Das hat es nicht. Das ist der Grund in dem Brief [to investors]ich rufe es aus, da es ein Wendepunkt sein könnte.“

In seinem Brief an die Investoren sagte McCarthy, er erwarte, dass sich der Trend fortsetzt.

Das Unternehmen beendete das Quartal mit insgesamt 6,7 Millionen Mitgliedern und 3,03 Millionen verbundenen Fitnessabonnements, was einem Anstieg von 10 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Das Unternehmen zählte 852.000 Abonnenten für seine App, ein Rückgang von 1 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Es hat das Ziel, im nächsten Jahr 1 Million Menschen dazu zu bringen, sich für Testversionen seiner App anzumelden.

Peloton verliert Geld mit Fahrrädern, Laufbändern und anderen Maschinen, aber sein Abonnementgeschäft hat seine Gesamtmarge wieder einmal über Wasser gehalten. Die Bruttomarge für seine vernetzten Fitnessprodukte betrug minus 11,2 %, die Bruttomarge für Abonnementverkäufe jedoch 67,6 %. Die Gesamtbruttomarge betrug 29,7 % gegenüber 24,8 % im Vorjahreszeitraum. Im Vergleich zum Vorquartal ging es jedoch zurück, was teilweise auf verstärkte Werbeaktionen im Urlaubsquartal zurückzuführen war.

Peloton erwartet für das nächste Quartal niedrigere Umsätze, aber höhere Margen. Das Unternehmen prognostiziert einen Umsatz zwischen 690 und 715 Millionen US-Dollar und eine Gesamtbruttomarge von etwa 39 %. Die Analysten der Wall Street haben ihre Umsatzschätzung für das Quartal auf 692,1 Millionen US-Dollar festgesetzt.

Das Unternehmen rechnet außerdem mit 3,08 bis 3,09 Millionen Connected-Fitness-Abonnenten.