Pelosis Status als GOP-Kampagnen-Bösewicht wird nach einer gewaltsamen Hausinvasion einer neuen Prüfung unterzogen

„Biden und Pelosi brechen unser Land“, liest der Erzähler in einer GOP-Werbung des Repräsentantenhauses, in der für ihren Kandidaten Ryan Zinke im neu geschaffenen 2. Bezirk von Montana geworben wird. Eine weitere Anzeige des Wahlkampfarms der GOP des Repräsentantenhauses beschimpfte den demokratischen Kandidaten Eric Sorensen in Illinois, weil er „in Pelosis Tasche“ sei und „im Gleichschritt mit ihrer kostspieligen liberalen Agenda“.

Der Laserfokus der GOP auf Pelosi, obwohl kaum ein neues Phänomen, zieht jedoch nach dem gewalttätigen Angriff auf ihren Ehemann am frühen Freitagmorgen neue Kritik auf sich. Der Angreifer, dessen Online-Aktivitäten von Verschwörungen und unbegründeten Anschuldigungen über die Wahlen 2020 durchdrungen waren, hatte laut Polizeibeamten gezielt nach dem Sprecher gesucht und „Wo ist Nancy?“ gerufen.

Hillary Clinton, kein Unbekannter in Pelosis Mantel als GOP-Ziel, Samstag getwittert: „Die Republikanische Partei und ihre Sprachrohre verbreiten inzwischen regelmäßig Hass und geistesgestörte Verschwörungstheorien. Es ist schockierend, aber nicht überraschend, dass Gewalt das Ergebnis ist. Als Bürger müssen wir sie für ihre Worte und die darauf folgenden Taten zur Rechenschaft ziehen.“

Eine Reihe hochrangiger Republikaner hat die Hausinvasion von Pelosi scharf verurteilt und deutlich gemacht, dass es sich um ein inakzeptables kriminelles Verhalten handelte. Senator Ted Cruz (R-Texas), der das Land bereist hat, um für die Republikaner des Hauses zu werben, sagte: „Wir können unsere politischen Differenzen haben, aber Gewalt ist immer falsch und inakzeptabel.“

Aber während demokratische Gesetzgeber die politische Rhetorik der GOP mit neuer Heftigkeit anprangern, wird der Angriff auf Paul Pelosi zum jüngsten Wendepunkt in einem amerikanischen politischen Diskurs, der exponentiell gröber geworden ist, seit die Republikaner Nancy Pelosi zum ersten Mal als Angriffs- und Schreckgespenst begrüßten. Während beide Parteien ihre Gegner regelmäßig in Wahlkampfnachrichten dämonisieren – Demokraten, die den ehemaligen Präsidenten Donald Trump hämmern, sowie den Minderheitenführer des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy (R-Calif.) wohl Alleinstellung.

Greene zum Beispiel wurde letztes Jahr von den Demokraten ihrer Ausschussaufgaben beraubt, nachdem Social-Media-Posts aufgetaucht waren, die zeigten, dass die Republikanerin aus Georgia einen Facebook-Kommentar mochte, der zur Ermordung von Pelosis aufrief.

Pelosis Demokraten bestehen darauf, dass der Fokus auf sie in einer politischen Welt, die jetzt durch die Belagerung des Kapitols durch Trump-Anhänger am 6. Januar definiert wird, zu weit geht. An jenem Tag sangen Randalierer Pelosis Namen, als sie durch das Gebäude gingen, in das sie eingedrungen waren, und einige plünderten schließlich ihr Büro. Später wurde berichtet, dass einige derjenigen, die an diesem Tag in das Kapitol einbrachen, beabsichtigt hatten, dem Sprecher, der hinter der Präsidentschaft an zweiter Stelle steht, ernsthaften Schaden zuzufügen.

Der Angriff entsetzte den kalifornischen Senator Scott Wiener, einen Demokraten aus San Francisco, aber er sagte, er sei angesichts der endlosen Dämonisierung von Pelosi durch republikanische Politiker, konservative Medien und Social-Media-Trolle „vollständig und absolut vorhersehbar“.

„Wir haben eine ganze rechtsgerichtete Maschinerie, die sich der Förderung von Verschwörungstheorien widmet, Menschen einer Gehirnwäsche unterzieht und ihre Wut auf bestimmte Führer wie Nancy Pelosi richtet“, sagte Wiener. „Diese Maschine führte direkt zu diesem Angriff.“

Wiener fügte hinzu, dass er in den letzten Jahren mit zunehmender Schärfe konfrontiert war, einschließlich einer Morddrohung, die so spezifisch war, dass der Mann, der sie gemacht hatte, letzten Monat wegen mehrerer Verbrechen verurteilt wurde. Er führte dies auf die „Massentäuschung“ der Wahlverweigerung und auf die zunehmende Online-Toxizität zurück, die in die Republikanische Partei eingedrungen ist.

„QAnon existiert nicht unbedingt mehr, aber QAnon ist jetzt Teil der DNA der Republikanischen Partei“, sagte Wiener. „Die großen Kräfte des Establishments in der Republikanischen Partei“, fügte er hinzu, „sie haben dieses Monster geschaffen.“

Die Demokraten haben bereits in einigen ihrer eigenen heiß umkämpften Midterm-Rennen betont, was sie als wachsenden, gefährlichen GOP-Extremismus bezeichnen. Der Wahlkampfarm der Demokraten des Repräsentantenhauses hat seine Botschaft auf sogenannte Pro-Trump-„MAGA-Republikaner“ konzentriert und auf Kandidaten hingewiesen, die rechte Verschwörungstheorien unterstützt haben oder zumindest bei einigen der Veranstaltungen am 6. Januar erschienen sind, die gegen die Zulassung durch den Kongress protestieren sollen von Trumps Verlust.

White berichtete aus San Francisco.