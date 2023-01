Pelosi über die Genesung ihres Mannes: Es wird „eine Weile dauern, bis er wieder normal ist“

CNN

Die frühere Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, reflektierte den Zustand ihres Mannes Paul nach dem gewalttätigen Angriff, den er letztes Jahr erlitten hatte, und sagte, dass es ihm zwar „gut geht“, es aber noch „eine Weile dauern wird, bis er wieder normal ist“.

Nancy Pelosi äußerte sich in einem Interview mit Chris Wallace von CNN zu „Wer spricht mit Chris Wallace“, das jetzt auf HBO Max gestreamt und am Sonntagabend um 19 Uhr ET auf CNN ausgestrahlt wird. Die kalifornische Demokratin sagte, ihr Mann sei „sehr stark“, aber der Vorfall sei sehr „traurig für unsere Familie“ gewesen und es sei eine Situation, die „einen Tag nach dem anderen“ genommen werden müsse.

Gerichtsakten zufolge wurde Paul Pelosi im Oktober im Haus des Paares in San Francisco von einem männlichen Angreifer mit einem Hammer angegriffen, der nach dem Sprecher des Repräsentantenhauses suchte. Paul Pelosi wurde operiert, „um einen Schädelbruch und schwere Verletzungen an seinem rechten Arm und seinen Händen zu reparieren“, sagte ein Sprecher von Nancy Pelosi in einer Erklärung nach dem Vorfall.

„Ich bin sehr traurig darüber, was passiert ist, aber auch trauriger, weil die Person nach mir gesucht hat“, sagte Nancy Pelosi zu Wallace. „Mein lieber Mann, der eigentlich gar nicht so politisch ist, hat den Preis bezahlt.“

Paul Pelosi hatte seinen ersten öffentlichen Auftritt nach dem brutalen Angriff im Dezember im Kennedy Center Honors in Washington, DC.

„Er war ein bisschen draußen, weil der Arzt sagte, er muss sich auf etwas freuen, und so wieder, einen Tag nach dem anderen“, sagte Nancy Pelosi.

Sie ging auf den Zustand und die Genesung ihres Mannes ein und sagte: „Er hatte Wunden und alles andere an seinem Körper. Das dauerte, aber sie heilten. Sehnen, du kennst all das Zeug. Aber der Kopf ist eine andere Sache.“

„Jeder, der eine Kopfverletzung hatte, weiß, dass man sehr vorsichtig sein muss“, so der ehemalige Sprecher weiter. „Bei Bewegungen muss man aufpassen. Beim Licht muss man aufpassen. Beim Sound muss man aufpassen. Und es dauert eben. Du wirst sehr müde, aber, weißt du, ohne weiter darauf einzugehen, aber es dauert, es wird laut Ärzten wahrscheinlich noch drei oder vier Monate dauern, bis er wirklich er selbst ist.“

Während des Interviews kritisierte Pelosi den chaotischen, umstrittenen und langwierigen Kampf, der sich auf dem Boden des Repräsentantenhauses abspielte, um Kevin McCarthy zum Sprecher zu wählen, nachdem die Republikaner die Kontrolle über die Kammer zurückerobert haben.

„Ich war traurig für die Institution“, sagte Pelosi. „Für die Institution hätten sie sich zusammentun sollen … und das war traurig. Es war nichts, worüber man sich amüsieren oder darüber lachen könnte oder so. Es war traurig für die Institution.“

Pelosi sah deutliche Unterschiede darin, wie sie die Stimmen für die Wahl zur Sprecherin im Jahr 2019 gewinnen konnte, und McCarthys Wahl, die zu mehreren Abstimmungen im Haus führte, als er sich bemühte, die benötigte Unterstützung von der GOP-Konferenz zu sichern, bevor er schließlich gewann Hammer.

„Ich würde die Leute nicht bitten, sich zu Wort zu melden, es sei denn, wir hätten die Stimmen. Er wusste, was seine, sagen wir, Hindernisse waren. Sie hätten gelöst werden sollen“, sagte sie und bezog sich dabei auf McCarthy.

Pelosi reagierte auch auf McCarthys Gelübde, mehrere demokratische Gesetzgeber von wichtigen Ausschussaufgaben zu entfernen.

McCarthy hat argumentiert, dass die Demokraten einen „neuen Standard“ geschaffen haben, als sie in der Mehrheit waren, indem sie die GOP-Abgeordneten Marjorie Taylor Greene aus Georgia und Paul Gosar aus Arizona aus ihren Komitees für aufrührerische Rhetorik und Social-Media-Posts entfernt haben. McCarthy hat gesagt, er werde die Demokratischen Repräsentanten Adam Schiff und Eric Swalwell, beide aus Kalifornien, und Ilhan Omar aus Minnesota ihrer Komiteeaufgaben entziehen.

Auf die Frage, ob sie die Tür dazu geöffnet habe, drängte Pelosi zurück und sagte: „Es war klar, dass ihre Mitglieder eine Bedrohung für unsere Mitglieder darstellten. Es geht also um die Aufrechterhaltung der Sicherheit für unsere Mitglieder. Dass sie diese Leute aus dem Ausschuss nehmen wollen, ist philosophisch. Sie haben also die Stimmen, sie könnten jemanden absetzen, aber das hat philosophische Gründe. Das ist nicht der Präzedenzfall, den wir geschaffen haben.“

Der Caucus markierte das Ende einer Ära für die Hausdemokraten und wählte den Abgeordneten Hakeem Jeffries aus New York zu seinem Vorsitzenden als Nachfolger von Pelosi. Das geschah, nachdem Pelosi angekündigt hatte, dass sie ihren Führungsposten aufgeben würde, eine Rolle, in der sie ein Vermächtnis als eine der mächtigsten und polarisierendsten Figuren in der amerikanischen Politik aufgebaut hat.

Da die Hausdemokraten jetzt in der Minderheit sind, sagte Pelosi, dass sie es nicht vermisse, Sprecherin zu sein.

„Nein. Ich frage mich manchmal, warum ich es nicht tue, aber ich denke, dass ich meine Zeit abgesessen habe“, sagte sie. „Ich liebte es. Es war eine große Ehre. Stellen Sie sich vor, Sprecher des Repräsentantenhauses zu sein, zweiter in der Reihe nach der Präsidentschaft, was natürlich nie passieren würde, aber nichtsdestotrotz das Prestige des Ganzen. Ich liebe meine Mitglieder. Ich liebe die Institution.“