Pelosi: Trump ist nicht „manns genug“, um nach der Vorladung vom 6. Januar auszusagen

Das Komitee stellte Trump am Freitag offiziell eine Vorladung aus und forderte ihn auf, nach monatelangen Ermittlungen und einer Reihe von Anhörungen auszusagen. Der Schritt ist jedoch weitgehend symbolisch, da das Komitee Trump wahrscheinlich nicht zu einer Aussage zwingen wird, bevor es sich Ende dieses Jahres auflöst.

Sollte Trump die Aussage verweigern, sollte die Öffentlichkeit ihn für diese Entscheidung verurteilen, sagte Pelosi.

„Niemand steht über dem Gesetz. Wenn wir das glauben, sollten sie ein Urteil darüber fällen, wie er auf diese Anfrage reagiert“, sagte sie.

Aufnahmen vom 6. Januar 2021, die diesen Monat veröffentlicht wurden, zeigten Pelosi während des Angriffs auf das Kapitol und sagten – zweimal – dass sie den ehemaligen Präsidenten schlagen würde, wenn er in das Gebäude käme.

„Ich will ihn ausknocken. Und ich werde ins Gefängnis gehen und glücklich sein“, sagte Pelosi damals, einer von vielen Fällen, in denen sie ihre Verachtung für Trump zum Ausdruck brachte.

Der Auswahlausschuss vom 6. Januar hat behauptet, Trump habe eine „zentrale Rolle“ bei der Anstiftung zum Angriff auf das Kapitol und dem Versuch gespielt, die Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen 2020 zu kippen.

In Interviews am Sonntag – mit einer bevorstehenden Zwischenwahl in etwas mehr als zwei Wochen – sprach Pelosi auch die Wirtschaft an, die laut jüngsten Umfragen ein Top-Thema für die Wähler ist.

Die Republikaner „haben keine Lösung für die Inflation“, sagte sie. Die Sprecherin sagte auch, sie sei mit der Idee nicht einverstanden, dass die Wähler den Demokraten die Wirtschaft nicht anvertrauen.

Die Amerikaner sollten den Unterschied zwischen Inflation als globales Problem und den Lebenshaltungskosten verstehen, sagte Pelosi und behauptete, Biden habe Fortschritte bei der Senkung der Preise für verschreibungspflichtige Medikamente und der Senkung der Arbeitslosigkeit gemacht.

Da die Amerikaner weiterhin mit hohen Preisen zu kämpfen haben, haben die Republikaner in den jüngsten Halbzeitumfragen an Boden verloren, nachdem die Demokraten im Sommer eine Beule gesehen hatten. Die Partei des Präsidenten verliert in der Regel Kongresssitze bei Zwischenwahlen.

Zuvor sagte Pelosi in CBSs „Face the Nation“, sie bedauere „absolut“ nicht die Ausgaben des Kongresses für die Pandemiehilfe, die möglicherweise zur Inflation beigetragen haben.

„Das war notwendig, damit die Menschen überleben konnten. … Wenn Sie die Arbeitslosigkeit reduzieren, ist das inflationär. Das ist eine Tatsache“, sagte Pelosi.