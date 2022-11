Pelosi tritt als Führer der Demokraten zurück — RT World News

Die kalifornische Kongressabgeordnete wird nicht versuchen, eine Minderheitsführerin im US-Repräsentantenhaus zu werden

Nancy Pelosi wird sich nicht um eine Wiederwahl als Fraktionsvorsitzende ihrer Partei bemühen, sondern Mitglied des Kongresses bleiben, sagte die 82-jährige kalifornische Demokratin am Donnerstag. Ihre Ankündigung erfolgte, nachdem die Demokraten ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus verloren hatten.

„Ich werde mich im nächsten Kongress nicht um eine Wiederwahl als demokratischer Vorsitzender unserer Fraktion bemühen.“ Pelosi sagte in einer Rede auf dem Boden des Repräsentantenhauses und zog sich damit nach fast 20 Jahren an der Spitze der Partei zurück. „Für mich ist die Stunde gekommen, dass eine neue Generation die demokratische Fraktion führt, die ich so sehr respektiere.“

Sie wird San Francisco jedoch weiterhin vertreten, wie sie es in den letzten 35 Jahren getan hat.

Pelosi hat „hat sich lange über Konventionen hinweggesetzt, um die Macht in Washington zu verfolgen", laut AP. Sie war die erste Frau, die Sprecherin des Repräsentantenhauses wurde, und die einzige seit Jahrzehnten, die zweimal in diese Position gewählt wurde.









Ihr Rücktritt von der Führung hat Fragen über die zukünftige Rolle von zwei weiteren prominenten Demokraten, Steny Hoyer aus Maryland und James Clyburn aus South Carolina, aufgeworfen. Beide, ebenfalls in ihren 80ern, waren Pelosis engste Leutnants im Kongress.

Während bei einer Reihe von Kongresswahlen noch Stimmen ausgezählt werden, deuten halboffizielle Prognosen darauf hin, dass die Republikaner nach den Zwischenwahlen 2022 eine Mehrheit von fünf Sitzen im Repräsentantenhaus haben werden. Die Demokraten werden den Senat entweder bis zum Vizepräsidentschafts-Tiebreak weiter kontrollieren oder eine Mehrheit von 51 Sitzen erhalten, abhängig vom Ergebnis der Stichwahl im nächsten Monat in Georgia.