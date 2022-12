Pelé hat noch ″viel Hoffnung″ | Aktuelles Amerika | DW

„Ich bin stark, ich habe viel Hoffnung und ich setze meine Behandlung wie gewohnt fort“, schrieb Pelé auf Instagram. Der 82-jährige Brasilianer veröffentlichte ein medizinisches Bulletin des Albert-Einstein-Krankenhauses in São Paulo. Fest steht: Edson Arantes do Nascimento – so Pelés richtiger Name – ist „in stabilem Zustand“.

Medienberichte hatten zuvor die Runde gemacht, dass Pelé nur palliativ versorgt werde. Die Krebsbehandlung sei ausgesetzt worden, hieß es. Fußballstars wie der Franzose Kylian Mbappé riefen daraufhin zum Gebet für den „König“ auf. In Doha, im WM-Gastgeberland Katar, wurde ein Bild von Pelé, der ihm alles Gute wünschte, auf die Fassaden mehrerer Gebäude projiziert.

„Ruhig und positiv“

Der dreimalige Fußball-Weltmeister (1958, 1962, 1970) forderte seine Fans auf, „ruhig und positiv“ zu bleiben. Er bedankte sich auch bei allen für die Genesungswünsche aus aller Welt. Diese hätten ihm „viel Kraft“ gegeben.

Pelé – hier ein Foto von 2019 – bestritt 92 Länderspiele für Brasilien

Pelé gilt als einer der größten Fußballer aller Zeiten. In den vergangenen Jahren hatte er immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Am Dienstag dieser Woche wurde er erneut ins Krankenhaus gebracht. Als Grund dafür gaben Ärzte eine „Überprüfung“ der Chemotherapie an, mit der er seit der Darmkrebsoperation im September letzten Jahres behandelt wird. Es gab auch eine kürzliche Atemwegsinfektion.

wa/bru (afp, dpa)