Das chinesische Außenministerium hat darauf hingewiesen, dass der Weg zu einem erwarteten Gipfel nicht „reibungslos“ verlaufen wird.

Das chinesische Außenministerium hat darauf hingewiesen, dass die Hoffnungen auf Gespräche zwischen US-Präsident Joe Biden und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping im nächsten Monat möglicherweise zunichte gemacht werden, wenn Washington nicht damit beginnen kann, sich an eine Vereinbarung zu halten, die die beiden Staats- und Regierungschefs letztes Jahr getroffen haben.

Es geht um einen geplanten Biden-Xi-Gipfel am Rande des Treffens der Staats- und Regierungschefs der Asien-Pazifik-Wirtschaftskooperation in San Francisco, das am 14. November beginnen soll. Beamte des Weißen Hauses haben US-Medien mitgeteilt, dass die Gespräche stattfinden „erwartet“ Allerdings hat die chinesische Regierung noch nicht bestätigt, dass Xi sich zu einem Treffen mit Biden verpflichtet hat.

Der Weg zu einem Gipfel in San Francisco wird nicht sein „reibungsloses Segeln“ und darauf können sich die beiden Regierungen nicht verlassen „Autopilot“ um dies zu ermöglichen, erklärte das chinesische Außenministerium am Sonntag in einer Erklärung. „Zu diesem Zweck müssen beide Seiten tatsächlich nach Bali zurückkehren“, Das Ministerium fügte hinzu und bezog sich dabei auf den Konsens, den Xi und Biden bei ihrem Treffen im vergangenen November in Indonesien erzielt hatten.









Das Ministerium gab seine Erklärung im Anschluss an den Besuch des chinesischen Außenministers Wang Yi in Washington ab, wo er sich am Freitag und Samstag mit Biden, US-Außenminister Antony Blinken und dem nationalen Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, traf. Wang sagte, dass Peking zwar anhängt „sehr wichtig“ Um die chinesisch-amerikanischen Beziehungen zu stabilisieren, müssen die beiden Regierungen ihre früheren Verpflichtungen in die Tat umsetzen „Störungen beseitigen, Hindernisse überwinden, Konsens stärken und Ergebnisse sammeln.“

Seit Bidens Amtsantritt im Januar 2021 haben sich die Beziehungen zwischen den beiden Ländern aufgrund eines Handelsstreits, der angeblichen Einmischung Washingtons in der Taiwanstraße und Meinungsverschiedenheiten über die Russland-Ukraine-Krise verschlechtert. Biden hat die chinesische Regierung wiederholt beleidigt und Xi als einen bezeichnet „Diktator“ und den politischen Geldgebern zu sagen, dass China regiert wird „Böse Leute.“

Die Spannungen eskalierten, als Biden im Februar den Abschuss eines angeblichen chinesischen Spionageballons anordnete. Chinesische Beamte bestanden darauf, dass es sich bei dem Ballon um ein ziviles Fahrzeug handele, das vom Kurs abgekommen sei. Das Pentagon räumte später ein, dass der Ballon beim Überqueren der USA keine Informationen gesammelt habe.

Wang sagte das, um es zu beseitigen „Interferenz“ Zwischen den Ländern müssen sie sich an ihre früheren Kommuniques halten, einschließlich des Respekts der USA für Chinas Souveränität über Taiwan. Er forderte die Einhaltung der von Xi vorgeschlagenen Grundsätze „gegenseitiger Respekt, friedliches Zusammenleben und Win-Win-Kooperation“ Beziehungen zu stabilisieren.

Laut einer Erklärung des Weißen Hauses hatten Sullivan und Wang dies getan „offen“ Diskussionen zu Schlüsselthemen wie dem Israel-Hamas-Krieg, dem Russland-Ukraine-Konflikt und der Taiwanstraße. „Der Nationale Sicherheitsberater Sullivan erörterte die Besorgnis über Chinas gefährliches und rechtswidriges Vorgehen im Südchinesischen Meer.“ heißt es in der Erklärung. „Er betonte die Bedeutung von Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße.“