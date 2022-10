Peking rudert bei geplantem Biden-Xi-Treffen bei G-20 zurück

Aber die jüngsten US-Maßnahmen zu denselben Themen – von Präsident Bidens jüngster Zusage einer US-Militärverteidigung Taiwans im Falle einer Invasion Chinas bis hin zu Exportkontrollen für Halbleiter, die für Waffensysteme der nächsten Generation benötigt werden – verärgern China bis zu dem Punkt, an dem es darüber nachdenkt sich herausziehen.

„Normalerweise beginnt man bei einem Präsidentschaftskandidaten schon eine ganze Weile im Voraus mit der Ausarbeitung der Tagesordnung, aber chinesische Diplomaten sagen: ‚Ihr schlagt uns jeden zweiten Tag – wenn das die Umgebung ist, wie können wir dann ein positives Ergebnis erwarten? ein Xi-Biden-Treffen?’“, sagte eine Person, die von chinesischen Beamten über die Planung informiert wurde, gegenüber POLITICO.

„Wenn sie kein positives Ergebnis erzielen können, ist ihre Meinung: ‚Sollten wir das Treffen überhaupt haben?’“, sagte die Person. Der Person wurde Anonymität gewährt, um mögliche Repressalien zu verhindern, weil sie öffentlich über die bilaterale Auseinandersetzung gesprochen hatte.

Die chinesische Botschaft antwortete nicht auf eine Bitte um Stellungnahme. Das Weiße Haus bestritt Probleme bei den Verhandlungen über das geplante Treffen zwischen Biden und Xi.

„Diese Geschichte ist zu 100 Prozent falsch“, sagte die oberste Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrates, Adrienne Watson, in einer E-Mail. „Wir haben bereits gesagt, dass die beiden Präsidenten ihre Teams beauftragt haben, sich um ein Treffen zu kümmern. Darüber komme ich aber zeitlich und örtlich nicht hinaus.“

Die Vorbereitungen für ein mögliches Treffen zwischen Biden und Xi begannen bereits vor Monaten. Das Weiße Haus gab im Juli nach Bidens jüngstem Telefonat mit Xi bekannt, dass sich beide Seiten auf „den Wert eines persönlichen Treffens“ geeinigt hätten und einen „für beide Seiten akzeptablen Zeitpunkt dafür“ festlegen würden. Chinas Außenministerium entsandte im August eine Delegation nach Indonesien, um das Treffen am Rande der G-20 in Bali vorzubereiten.

Aber mit nur noch einem Monat bis zur Eröffnung des G-20-Treffens in Bali wird die Ungewissheit darüber, ob Biden ein Einzelgespräch mit Xi bekommen wird, zu einem diplomatischen Cliffhanger. „Es ist immer noch nicht bestätigt“, sagte ein in Washington ansässiger Diplomat, der mit der Planung der Veranstaltung vertraut ist. Dem Diplomaten wurde Anonymität gewährt, da er nicht befugt ist, mit den Medien zu sprechen.

Das Treffen ist der Schlüssel zu den Bemühungen der Biden-Regierung – umrissen in der Nationalen Sicherheitsstrategie dieser Woche – Wege zu finden, um mit China in Bereichen wie dem Klimawandel zusammenzuarbeiten, während es das Land gleichzeitig mit Exportbeschränkungen hämmert und Verbündete mobilisiert, um Chinas zunehmender Aggressivität entgegenzuwirken bewegt sich im Indopazifik.

China war bisher nicht bereit für diese Art von Feind. Nach dem Besuch von Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi in Taiwan im August fing China an, regelmäßig Kampfflugzeuge über die halbe Strecke in den Gewässern zwischen China und der selbstverwalteten Insel zu fliegen, und unterbrach die Zusammenarbeit mit den USA in Bereichen wie Drogenbekämpfung und Bekämpfung der Klimakrise.

Die USA haben in gleicher Weise reagiert. Der Ausschuss für auswärtige Beziehungen des Senats verabschiedete im September ein Gesetz, um Taiwans Fähigkeit zu stärken, sich gegen eine mögliche chinesische Invasion zu verteidigen. Und erst in der vergangenen Woche schränkte die Regierung Halbleiterexporte nach China ein, gab eine Nationale Sicherheitsstrategie heraus, die China als eine der größten Bedrohungen für die US-Sicherheit darstellte, und warnte China davor, „die Bewaffnung des Handels als Instrument geopolitischen Zwanges“ zu verfolgen.

Peking sei von dieser Nationalen Sicherheitsstrategie besonders erschüttert worden, sagte Botschaftssprecher Liu Pengyu in einer Erklärung am Donnerstag.

„Der auf China bezogene Inhalt der US-amerikanischen Nationalen Sicherheitsstrategie treibt den Großmachtwettbewerb, das Nullsummenspiel und die ideologische Konfrontation hoch“, schrieb er. „Der einzige Zweck besteht darin, Chinas Entwicklung einzudämmen und zu unterdrücken und die US-Hegemonie aufrechtzuerhalten.“

Diese Wut verstärkt die Skepsis der chinesischen Regierung über den Nutzen eines persönlichen Treffens zwischen Xi und Biden, hat sie aber noch nicht vollständig zunichte gemacht, sagte John Kamm, dessen Rolle als Gründer der gemeinnützigen Dui Hua Foundation ihm regelmäßigen Zugang zu Chinesisch verschafft Diplomaten.

„Basierend auf Sondierungen mit chinesischen Beamten wird ein Treffen erwartet, aber Details wurden nicht vereinbart“, sagte Kamm. „Sie sind vorsichtig mit weiteren Überraschungen wie der Halbleiterentscheidung, über die sie wütend sind.“

Dennoch könnten Pekings Verzögerungen nur eine Möglichkeit sein, die Regierung vor der Formalisierung des Treffens zu nadeln, sagte Craig Singleton, Senior China Fellow bei der gemeinnützigen Foundation for Defense of Democracies. „Im Moment scheint die Biden-Regierung auf dieses Treffen gespannter zu sein als Peking, daher hat China wenig Anreiz, einem zu Washingtons Bedingungen oder Zeitplan zuzustimmen“, sagte Singleton. „Stattdessen lieber das Weiße Haus zum Schwitzen bringen, wenn auch nur noch für ein paar Wochen.“

Die Zurückhaltung der chinesischen Regierung, eine Tagesordnung für das Treffen fertigzustellen, könnte auch den Wunsch Pekings widerspiegeln, die Bestätigung größerer diplomatischer Bemühungen bis zum Abschluss des 20. Parteitags der Kommunistischen Partei Chinas aufzuschieben. Der Kongress, der am Sonntag eröffnet wird, wird Xi wahrscheinlich eine fünfjährige Verlängerung als KPCh-Generalsekretär bescheren und den Weg für einen möglichen Herrscherstatus auf Lebenszeit ebnen.

„Wir werden mehr wissen, wenn der 20. Parteitag endet, aber wenn [Chinese officials] dissen Sie uns immer noch, das ist ernst“, sagte die Person, die von chinesischen Beamten über die Planung des Xi-Biden-Treffens informiert wurde.

Aber beide Staats- und Regierungschefs werden wahrscheinlich Gelegenheit zu persönlichen Gesprächen in Bali haben, unabhängig davon, ob sie eine formelle Tagesordnung für das Treffen haben.

„Sie werden mindestens 36 Stunden im selben Raum sein … sie werden einander nicht ignorieren und sich über den Tisch hinweg anstarren“, sagte Craig Allen, Präsident des US-China Business Council. „Halbleiter sind wichtig, aber sie werden einen Weg finden, um zu kommunizieren.“