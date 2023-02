Peking macht Wetter verantwortlich: China entschuldigt sich für Ballonfahrt über Costa Rica

Nachdem vor der Ostküste der USA ein chinesischer Ballon abgeschossen wurde, meldete Costa Rica nun die Sichtung eines ähnlichen Flugobjekts. Die chinesische Botschaft in dem mittelamerikanischen Land entschuldigt sich für den Vorfall. Der Ballon soll aufgrund der Wetterbedingungen vom Kurs abgekommen sein.

Auch ein chinesischer Ballon wurde über Costa Rica gesichtet. Das bestätigte das Außenministerium des zentralamerikanischen Landes am Montag (Ortszeit). Die chinesische Botschaft in San Jose bedauert den Vorfall. Der Ballon dient nur wissenschaftlichen Zwecken und stellte keine Gefahr dar. Er sei aufgrund der Wetterlage und mangelnder Beherrschbarkeit von seiner ursprünglich geplanten Route abgewichen, hieß es in der Mitteilung. Ob es sich bei dem gesichteten Objekt um denselben Ballon handelte, der zuvor am Freitag über Kolumbien geflogen war, oder um einen anderen Ballon, war zunächst unklar.

Zuletzt hat das US-Militär einen chinesischen Beobachtungsballon vor der Küste von South Carolina über dem Atlantik abgeschossen. Peking kritisierte den Abschuss als „offensichtliche Überreaktion“, die gegen den Geist des Völkerrechts verstoße. Washington warf China vor, mit dem Ballon militärische Anlagen ausspionieren zu wollen. Die Regierung in Peking hingegen sprach von einem zivilen Forschungsballon, der durch die Westwinddrift und unzureichende Navigation weit vom Kurs abgekommen sei. Auch ein Ballon aus China wurde über Kolumbien gesichtet.

Die Trümmer des Ballons werden derzeit vor der Küste von South Carolina geborgen. Auch weitere Details zu dem Flugobjekt wurden am Montag bekannt gegeben. Der Ballon war etwa 200 Fuß hoch und wog wahrscheinlich so viel wie ein kleines Verkehrsflugzeug, sagte der Kommandant des US-Nordkommandos, Glen VanHerck.

Es wurde auch nur über Wasser geschossen, weil befürchtet wurde, dass Glas von Sonnenkollektoren oder potenziell gefährliches Material, beispielsweise von Batterien, heruntergefallen sein könnten. Es wurde auch erwartet, dass Sprengstoff explodieren und der Ballon hätte zerstört werden können.