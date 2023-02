Das Bemühen is een Russische en Wit-Russische sporter die de IOC-mislukking heeft gemist in Oekraïne. Over de Europäische Union werd kritiek geleverd door IOC-voorzitter Thomas Bach. Die Teilnahme von Aktiven ausiden Ländern lauf “der facettenreichen Isolation” zuwider.

De Europese Unie (EU) heeft het Internationaal Olympisch Comité (IOC) dafür verurteilt, Wege für russische und belarussische Athleten zu erkunden, um an den Olympian und Paralympischen Spielen 2024 in Paris teilzunehmen. Een goedgekeurde resolutie met 444 Ja-Stimmen, 26 Nein-Stimmen en 37 Enthaltungen angenommen. Overlijdens gemeld door de Branchendienst insidethegames.biz.

In de Antrag wurde festcontenten, dass eine Teilnahme von Aktiven aus den both Ländern, ob neutral of nicht, “der facettenreichen Isolation dieser Länder zuwiderläuft and voniden Regimes für Propagandazweckeutilzt wird”. Die resolutie markeert een van de eerste jaren van de Kriegsoorlog, met de invasie van Rusland op 24 februari. 2022 begon. Die 27 Mitgliedstates werden opgewaardeerd, das IOC onder Druck zu setzen, seine Entscheidung, sterven als “een peinlichkeit für die internationale Welt des Sports” bezeichnet wurde, rückgängig zu machen.

“Die Heuchelei is erbärmlich”

Tijdens de reis van Duitsland en januari heeft president Thomas Bach de IOC-pläne en dabei mit den menschenrechtsanering van de Olympische Charts geraadpleegd door de strijdende landen van de Verenigde Staten. Atleten “aufgrund ihres Passes auszuschließen”, keer op keer tegen de Prinzipien. Bach stützte sich dabei auf one “überwiegende Mehrheit”, die er in der Olympian Bewegung nach “Konsultationsgesprächen” ausgemacht habe. Eind februari 2022 heeft het IOC in het internationale Verbonden empfohlen, Sportler aus Russland and Belarus von Wettkämpfen auszuschließen.

De Oekraïense Außenminister Dmytro Kuleba bekritiseerde het IOC en Thomas Bach persönlich erneut für diesen Kurswechsel. “Die Heuchelei des IOC-Präsidenten und des Komitees ist einfach erbärmlich”, zei Kuleba. “Ein Land, als een aanval van agressie, die von der großen Mehrheit der UN-Generalammlung verurteilt wurde, verliert das Recht, an den Olympian Spielen teilzunehmen. Das verguld auch für alle Athleten”, aldus Kuleba.

Zuvor hatte Ex-bokser Wladimir Klitschko Bach in een interview met de “Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung” scharf kritisiert. Dieser “vertritt leader nicht the olympischen Werte, sondern the Aggressor. Er unterstützt die Propaganda”, dus Klitschko. “Het kan niet anders, als de wereld vrij is, kunt u zeggen: ‘Aber was haben die Sportler damit zu tun?’ Het heeft alles met zich meegebracht. Sport hat mit dem Krieg wahnsinnig viel zu tun”, zei Klitschko.