In de tussentijd zullen we de beste MotoGP racen met KTM Rookie Pedro Acosta op de twee plaatsen in Mandalika. Zeitweise kon in de lucht genieten van een overwinning op Jorge Martín. Het belangrijkste: geen Sturz.

Schnell, angriffslustig, fehlerlos: Diese Kombination hatte man bij Pedro Acosta bisher noch nicht gesehen. In de hoofdrace van de Grand Prix van Indonesië wordt echter verwacht dat de leeftijd van 20 jaar de juiste leeftijd is om te bereiken als de komende Superstar van de Koninklijke Klasse.

Bij de start is er sprake van een rijpositie, met een tempowisseling achter de Enea Bastianini en interesse in de Italianen in de rijpositie.

Het tijdstip van de dag is voor hemzelf een punt van zorg voor de toekomst van de Duitse belegering Jorge Martín.

Als de WM-leider heeft gezegd dat u graag een positieve ervaring wilt hebben, zult u van uw tijd kunnen genieten en van de vrijheid van Martín kunnen genieten terwijl u weg bent. De fans van Acosta en hun buren in Oostenrijk hebben een overwinning voor Acosta voorbereid.

Laten we allereerst zeggen dat Martín nog leeft en dat de resultaten duidelijk zijn.

Als Bastianini de open plek zou verlaten en hints zou geven, zou hij de resultaten ook op prijs stellen en de twee plaatsen dichter bij de ziel brengen.

Acosta: “We zullen sterk zijn in Misano, maar ik zal in beide races actief zijn. Let op: Geniet van een rustige plek en meer ruimte, zodat we samen meer informatie kunnen krijgen.»

“We hebben met geluk van onze ervaring kunnen genieten”, zei de Spanjaard, vanwege het feit dat we het Mandalika-parcours hebben gewonnen dat we in de Moto2-categorie hebben gewonnen. „Als ik had gedacht dat Schon am Donnerstag een goede prestatie was voor onze ist, en tatsachlich was een übersamte Wochenende hinweg gut dabei, auch bei individualellen schnellen Runden, was normalerweise nicht oursere Stärke ist.“

Eén van de eerste lopers van Acosta was één van de start- en eerste lopers. «Deshalb habe ich mi heute besonders ins Zeug gelegt. Ik ben gelukkig, of ik nu een consistent persoon ben, noch actief als kind, maar ook gelukkig, Bastianini is zo blij dat hij nog leeft.“

De jacht op Martín gewann heeft positieve resultaten opgeleverd, en we zullen vanaf nu blij zijn met de WM-Leader voor een nieuwe ontwikkeling 6 Zehntelsekunden den Nachbrenner einschaltetetete en weder een paar Motorradlängen zwischen sich en seinen Verfolger opgeleverd. «Ik heb een verlangen, een ihm dranzubleiben, denn Martín zuzuschauen, gibt dir sätzliche Impulse in dieser Klasse», verriet er.

De komende racedagen, en ook consequent in de Top 5-races en in de Sprint op dezelfde dag, zullen we erop blijven rijden: «Ik ben Sprint als we onszelf voor willen zijn, vanwege het potentieel, Dat is wat we te zeggen hebben, want het is beter dan dat. von stern», erklärte Acosta. «Zeitweise war der Kampf mit Martín super eng, natuurlijk Denk eens aan de zwischendurch en de Möglichkeit, zu gewinnen. Maar laten we wat Fragezeichen nemen. De volgende keer dat ik mezelf op de training moet vrijspreken, zal ik het nooit meer kunnen oplossen.“

Maar af en toe zullen Acosta, het Tech3 Team en KTM allemaal blij zijn. «Het team en de arbeiders verdienen in hun werk hun respect, dat wil zeggen alle arbeiders die hen bij ons willen brengen. Dank aan alle technici in Mattighofen, die dag en nacht werken, omdat ze ons steeds nieuw werk brengen. En hun jongeren, die hun hele leven bezig zijn met hun sport en ons team.”

Lees meer over de resultaten tijdens de volgende race: Het onderzoek van de FIM Stewards weegt de beste resultaten af ​​gezien de minimale druk op de vooruitgang die in de toekomst wordt geboekt, volgens een mogelijke 16-jarige economie met een vrije transfer.

Ergebnisse MotoGP Mandalika, Racing (29 september):

1. Jorge Martin (E), Ducati, 27 runderen in 41:04,389 min

2. Pedro Acosta (E), KTM, +1,404 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +5.595

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +6.507

5. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +6.772

6. Maverick Vinales (E), Aprilia, +11.330

7. Fabio Quartararo (V), Yamaha, +13.203

8. Brad Binder (ZA), KTM, +14,862

9. Johann Zarco (F), Honda, +15.151

10. Raul Fernandez (E), Aprilia, +21.079

11. Takaaki Nakagami (J), Honda, +27.696

12. Alex Rins (E), Yamaha, +33.633

– Enea Bastianini (I), Ducati, 7 Runden zurück

– Augusto Fernandez (E), KTM, 8 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 15 Runden zurück

– Marc Marquez (E), Ducati, 15 Runden zurück

– Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 18 Runden zurück

– Alex Marquez (E), Ducati, 27 Runden zurück

– Aleix Espargaro (E), Aprilia, 27 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), KTM, 27 Runden zurück

– Luca Marini (I), Honda, 27 Runden zurück

DNS: Miguel Oliveira (P), Aprilia

Ergebnisse MotoGP Mandalika, Sprint (28 september):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 13 runderen in 19:41.354 min

2. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,107 sec

3. Marc Marquez (E), Ducati, +1.701

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +3.072

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5.967

6. Pedro Acosta (E), KTM, +6.210

7. Maverick Vinales (E), Aprilia,+6.664

8. Johann Zarco (F), Honda, +6.938

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +7.706

10. Jorge Martin (E), Ducati, +9.104

11. Jack Miller (AUS), KTM, +9.618

12. Fabio Quartararo (V), Yamaha, +9.843

13. Brad Binder (ZA), KTM, +11.118

14. Alex Marquez (E), Ducati, +12.418

15. Alex Rins (E), Yamaha, +12.579

16. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +12.952

17. Takaaki Nakagami (J), Honda, +13.351

18. Luca Marini (I), Honda, +15.496

19. Raul Fernandez (E), Aprilia, +21.895

– Augusto Fernandez (E), KTM, 2 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 11 Runden zurück

DNS: Miguel Oliveira (P), Aprilia

WM-stand na 30 van de 40 races:

1. Martin 366 Punkte. 2. Bagnaia 345. 3. Bastianini 291. 4. Marc Márquez 288. 5. Acosta 181. 6. Binder 173. 7. Viñales 162. 8. Aleix Espargaro 127. 9. Bezzecchi 125. 10. Di Giannantonio 122. 11. Alex Márquez 121. 12. Morbidelli 120. 13. Quartararo 82. 14. Oliveira 71. 15. Miller 58. 16. R. Fernández 55. 17. Zarco 31. 18. Nakagami 26. 19. Mir 20. 20. A. Fernández 20. 21. Rins 19. 22. Pol Espargaro 12. 23. Pedrosa 7. 24. Marini 5. 25. Bradl 2. 26. Gardner 0. 27. Savadori 0.

Constructeurs-WM:

1. Ducati, 537 Punkte. 2. KTM 263. 3. Aprilia 247. 4. Yamaha 93. 5. Honda 51.

TeamWM:

1. Ducati Lenovo Team, 636 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 486. 3. Gresini Racing 409. 4. Aprilia Racing 289. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 247. 6. Red Bull KTM Factory Racing 231. 7. Red Bull GASGAS Tech3 201. 8. Trackhouse Racing 126 9. Monster Energy Yamaha 101. 10. LCR Honda 57. 11. Repsol Honda Team 25.